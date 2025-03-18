情侶休息摩鐵又少一間 建商砸2.4億元買台南安平老摩鐵

據內政部實價最新揭露，位於台南市安平市政特區，永華五街上的「愛丁堡汽車旅館」，今年1月以總價約2.4億元成交。

據實價記載，該旅館屋齡36年，建坪551.34坪，占地418.36坪屬住五用地，且該筆建物價格僅約745萬元，土地總價則約2.3億元，換算每坪地價約55.7萬元。

據了解，買家為台南在地建商春澄建設，與同樣位於市政特區的「Hôtel de L'eau 留飯店」，為同一經營團隊。

台灣房屋安平加盟店店長蘇家賢表示，該汽車旅館位處機能成熟的永華商圈，鄰近安平熱門觀光景點，周邊民宿商旅亦不少，在地經營應至少15年以上，而該旅館門口已張貼告示，目前暫停營業，內部整修中。

蘇家賢指出，買家雖是建商，但因具有飯店經營背景，不排除透過重新整修，提升旅館硬體增加收益，短期內可自用、收租兼養地，長遠來看，地上物具備危老重建紅利，展現多元投資效益的方式。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南持續受南科效應帶動，建案供給熱絡，市區可開發素地日益稀缺，促使建商透過整合帶地上物的標的來添補土地庫存。