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家樂福2025最大集點換購活動 將帶動業績兩至三成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福2025最大集點換購活動，將帶動業績兩至三成。侯思蘋／攝影
家樂福2025最大集點換購活動，將帶動業績兩至三成。侯思蘋／攝影

家樂福2025年集點換購活動19日起跑，獨家引進法國鍋具品牌Menastyl，共八款換購商品，全套共八萬個，最低僅市價1折起。此外，本次換購也結合「家有超市」線上遊戲，可再獲得兌換與優惠獎勵。家樂福指出，本次活動預估帶動業績成長兩至三成，將是史上門檻最低、最快速的換購活動。

家樂福指出，根據近五年各類換購商品的統計數據發現，鍋具相較其他類型商品，兌換率始終高出至少一成以上，顯示出消費者對鍋具的高度青睞，這股熱愛不僅體現在兌換數據上，也同步反映在活動期間的銷售表現。

本次活動於3月19日至5月13日截止(兌換日至5月16日止)，換購集點機制：每單筆消費滿500元即贈1點，最低集滿 5點即可加價購獲得，全套共八萬個換完為止。對此，家樂福推出通路全新突破「小額換購」機制，除了基本的最低點數加價購外，每款鍋具/手把只要顧客收集到指定最高換購點數後，皆可「99元」超值加價購入手，最低僅市價1折起。

家樂福表示，將於3月19日正式推出「家有超市」線上遊戲，這不僅是一次創新突破，更完美結合了即時互動的樂趣，讓玩家在遊戲中體驗經營超市的成就感，還有機會額外獲得與實體門市結合的兌換與優惠獎勵，讓遊戲與購物緊密連結，創造更豐富的會員專屬回饋。

家樂福會員可透過家樂福APP首頁進入遊戲，化身超市店長，親手經營專屬賣場，透過解派訂單並完成任務來提升等級。每當等級達到解鎖門檻，超市內的隱藏商品區將開啟，可接收的訂單任務也會增加。每次成功完成訂單並累積積分，即可獲得遊戲內的「扭蛋獎勵」，最高有機會免費獲得Menastyl鍋具，此外，家樂福更聯合23家知名品牌，包含:食品、個人清潔用品、服飾、家電與3C商品，提供超值優惠與專屬好康獎勵，而且扭蛋獎勵中獎率高達 100%。

Menastyl成立於1975年，憑藉精湛的廚具工藝與卓越品質，在法國風靡近半世紀。其兼具美觀與時尚感的設計深受消費者喜愛，早已成為法國家喻戶曉的國民經典品牌。如今，這股來自法國的鍋具美學，將透過家樂福，正式進入台灣家庭的餐桌，為消費者打造更高質感的料理體驗。

家樂福 法國 消費

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