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穩定租賃需求加持 雙北這7區租金成長超過一成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
近期房屋買賣市場受打炒房政策影響降溫，不過租賃市場仍相當蓬勃，根據實價登錄，包含內湖、南港、板橋以及中和等雙北行政區，平均租賃行情年漲幅達一成以上。本報資料照片
近期房屋買賣市場受打炒房政策影響降溫，不過租賃市場仍相當蓬勃，根據實價登錄，包含內湖、南港、板橋以及中和等雙北行政區，平均租賃行情年漲幅達一成以上。本報資料照片

近期房屋買賣市場受打炒房政策影響降溫，不過租賃市場仍相當蓬勃，根據實價登錄，包含內湖、南港、板橋以及中和等雙北行政區，平均租賃行情年漲幅達一成以上。業者指出，租賃市場仰賴區域產業與就學人口，因此雙北生活或交通機能便捷區域，或本身具有產業群聚效應的行政區，由於穩定租賃需求加持，加上近年來政府針對包租代管提供稅務優惠，致使租金行情較具漲勢。

根據實價登錄資料顯示，台北市以內湖、南港以及信義區名列租賃行情漲幅的前三名，漲勢皆突破一成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，內湖、南港兩處由於科技產業園區加持，為在地提供穩定的產業人口，讓當地租賃市場相當蓬勃，區域租金漲勢亦日益明顯；至於信義區本身為北市甚至全台房價數一數二高的區域，地區商業機能成熟，加上房價易漲難跌，在房市熱度明顯之下，沒有讓房東有租金降價空間。

另據實價，新北市租金漲勢最明顯區域，以板橋、中和以及三重名列前三名。賴志昶說，新北市漲勢金漲勢較明顯區域，皆位屬新北第一環行政區，其中板橋本身即是坐穩新北市房價的頂標，近年來區域價位漲勢明顯，因此租金行情較有增值空間；至於雙和地區與三重商業機能卓越，加上租金價位相比僅一橋之隔的北市親民，生活便捷加持之下，因此成為北市上班族、通勤族最佳租屋地點，讓區域租金漲勢較為明顯。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，國內近期打房氛圍濃厚，整體房價未來較少看漲空間，但相對而言，雙北各主要行政區，由於蛋黃區的優勢仍在，加上市場居住需求仍有待滿足，讓區域租賃行情較具抗跌性，惟近年來不管是央行信用管制或政府打房，皆劍指多屋者，讓該族群持屋、購屋成本增加，加上通膨等因素，租金投報率亦逐漸壓縮，欲成為「包租公」、「包租婆」的置產族群，需慎選購屋地段，否則未來如遇房市翻轉，恐怕買不到以房養老的「啞巴兒子」，反而成為資產一大負擔。

雙北主要行政區近年租金變化。圖／住商機構提供
雙北主要行政區近年租金變化。圖／住商機構提供

實價登錄 房價 租金

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