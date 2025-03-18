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「脫北者」購屋最愛捷運機捷三大站 老街溪奪冠、這站房價凹陷區熱銷

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄網資料顯示，2024年機場捷運線各站點800公尺內中古住宅交易價量表現中，以老街溪站周邊累計351戶交易最熱銷，位於桃園青埔的體育園區站、高鐵桃園站交易量分別達252戶、238戶，排名居第2、第3名，成為桃園機場捷運線買氣最旺前三名站體。永慶房產集團研究發展中心提供
據實價登錄網資料顯示，2024年機場捷運線各站點800公尺內中古住宅交易價量表現中，以老街溪站周邊累計351戶交易最熱銷，位於桃園青埔的體育園區站、高鐵桃園站交易量分別達252戶、238戶，排名居第2、第3名，成為桃園機場捷運線買氣最旺前三名站體。永慶房產集團研究發展中心提供

據實價登錄網資料顯示，2024年機場捷運線各站點800公尺內中古住宅交易價量表現中，以老街溪站周邊累計351戶交易最熱銷，位於桃園青埔的體育園區站、高鐵桃園站交易量分別達252戶、238戶，排名居第2、第3名，成為桃園機場捷運線買氣最旺前三名站體。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園機場捷運線行經台北市、新北市與桃園市等三縣市，自2017年3月2日正式營運通車迄今已滿8年，帶動沿線新莊泰山地區、林口地區、青埔重劃區，以及中壢市區房市交易熱絡。

桃園機場捷運站點周邊房市交易最旺的是老街溪站，2024年平均每坪成交單價29.2萬元，平均總價771萬元。

陳金萍表示，老街溪站位於桃園市中壢區中心，房價相對親民，每坪2字頭房價也讓預算千萬元內買方有機會入手；未來機場捷運延伸至中壢站，交通機能預期將再進一步提升，增添房市利多。

位於青埔重劃區的體育園區站及高鐵桃園站，2024年分別累計成交252戶及238戶，熱銷排名第2及第3。

陳金萍指出，近年青埔重劃區發展快速，政府及民間重大投資陸續到位，因此生活、商業機能顯著大幅成長，再加上機場捷運以及高鐵雙軌道的交通優勢，也吸引來自台北市、新北市、新竹等縣市民眾移居桃園青埔。

近一年體育園區站中古住宅房價平均每坪成交價約39.4萬元，高鐵園區站平均每坪成交價42.6萬元；每坪3字頭、4字頭的房價對於脫北購屋的民眾仍相當具有吸引力。

林口地區也是桃園機捷的房市熱區，其中體育大學站周邊A7重劃區討論度居高不下。2024年房價平均每坪37.5萬元，累計成交222戶，排名第4。

陳金萍指出，體育大學站坐落桃園市龜山區，與新北市相鄰，周邊擁有眾多科技產業園區，就業機會豐富，吸引就業人口移入。

陳金萍表示，而A7體育大學站每坪成交價約3字頭的房價，相比於周邊新莊、林口區，可說是房價的凹陷區，加上行政院TPASS通勤月票上路後，大幅降低通勤費用，因此受到首購、通勤購屋民眾青睞。

此外，同樣位在林口地區的林口站，2024年周邊房價平均每坪成交價約47.8萬元，累計成交221戶，緊追體育大學站排名第5。

陳金萍指出，林口新市鎮經過多年發展成長，生活機能成熟，加上生活環境街道整齊、公園綠地配置完整，交通方面則有機場捷運林口站以及國道1號，每坪成交價4字頭的房價，吸引許多來自台北市、新北市中心的購屋民眾移居。

陳金萍說，林口站就近林口長庚醫院的區位，也讓部分退休置產族群看中林口站的房市。

房價 機場捷運

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