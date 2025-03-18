大江基因擴展細胞治療版圖 GLP-1配方獲台灣專利

大江生醫（8436）旗下大江基因（6879）18日宣布，去年12月與聯新國際醫院合作的「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損計畫」，三個月內已收案3位，同時與彰化秀傳醫院骨科部推動的合作計畫在本月也獲衛生福利部特管法批准，將細胞治療技術擴展至中部地區，增加合作醫院將有望達成今年20位的目標。

另外，大江生醫研發的GLP-1配方於今年年1月剛獲得台灣專利認證，大幅提升大江基因GLP-1減重產品的市場競爭力。這兩項突破性進展，預期將帶動大江基因在高齡醫療與減重市場的成長。

大江基因總經理吳季倫指出，根據衛福部數據，退化性關節炎為老年人最常見的退化性疾病之一，全台膝關節退化盛行率約15%，隨著人口老化，這一數字將持續攀升。隨年齡增長，關節軟骨逐漸退化，導致疼痛、僵硬及行動受限，嚴重影響患者生活品質。自體脂肪幹細胞治療（ADSC）是透過提取病患自身脂肪組織中的幹細胞，經培養與增殖後回輸至患部，以促進組織修復與再生，提供傳統治療以外的新選擇。

大江基因於2024年已在聯新國際醫院啟動此計畫，此次進一步攜手秀傳醫院骨科團隊，將細胞治療技術擴展至中部地區，讓更多退化性關節炎患者受惠。吳季倫表示，細胞治療為核心的再生醫學，是未來解決老化與退行性疾病的關鍵發展方向，將持續擴大醫療合作，推動再生醫學技術應用，提供更精準、更有效的治療選擇。

除再生醫學領域的重大突破，大江基因也積極布局體重管理市場。旗下GLP-1產品配方是由大江生醫研發，大江基因取得專屬授權和負責品牌銷售，自2023年上市以來，以其創新技術獲得市場關注。吳季倫表示，GLP-1配方獲得專利將有助於台灣業務的推展，未來將持續擴大GLP-1應用範圍，開發更多產品線，並積極拓展國際市場。

做為大江生醫旗下子公司，大江基因整合集團資源，在骨關節專科與體重管理領域積極布局，今年前二月累計營收達3,090萬元，除了看好業績持續成長，大江基因因持有大江生醫3.86%股份，受益於母公司大江生醫今年發放10元股利，預計可貢獻EPS 1.7元。