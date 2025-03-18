快訊

不只「小當歸」警員…又有國小校長抖音高喊愛中國 桃市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

大江基因擴展細胞治療版圖 GLP-1配方獲台灣專利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大江生醫（8436）旗下大江基因（6879）18日宣布，去年12月與聯新國際醫院合作的「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損計畫」，三個月內已收案3位，同時與彰化秀傳醫院骨科部推動的合作計畫在本月也獲衛生福利部特管法批准，將細胞治療技術擴展至中部地區，增加合作醫院將有望達成今年20位的目標。

另外，大江生醫研發的GLP-1配方於今年年1月剛獲得台灣專利認證，大幅提升大江基因GLP-1減重產品的市場競爭力。這兩項突破性進展，預期將帶動大江基因在高齡醫療與減重市場的成長。

大江基因總經理吳季倫指出，根據衛福部數據，退化性關節炎為老年人最常見的退化性疾病之一，全台膝關節退化盛行率約15%，隨著人口老化，這一數字將持續攀升。隨年齡增長，關節軟骨逐漸退化，導致疼痛、僵硬及行動受限，嚴重影響患者生活品質。自體脂肪幹細胞治療（ADSC）是透過提取病患自身脂肪組織中的幹細胞，經培養與增殖後回輸至患部，以促進組織修復與再生，提供傳統治療以外的新選擇。

大江基因於2024年已在聯新國際醫院啟動此計畫，此次進一步攜手秀傳醫院骨科團隊，將細胞治療技術擴展至中部地區，讓更多退化性關節炎患者受惠。吳季倫表示，細胞治療為核心的再生醫學，是未來解決老化與退行性疾病的關鍵發展方向，將持續擴大醫療合作，推動再生醫學技術應用，提供更精準、更有效的治療選擇。

除再生醫學領域的重大突破，大江基因也積極布局體重管理市場。旗下GLP-1產品配方是由大江生醫研發，大江基因取得專屬授權和負責品牌銷售，自2023年上市以來，以其創新技術獲得市場關注。吳季倫表示，GLP-1配方獲得專利將有助於台灣業務的推展，未來將持續擴大GLP-1應用範圍，開發更多產品線，並積極拓展國際市場。

做為大江生醫旗下子公司，大江基因整合集團資源，在骨關節專科與體重管理領域積極布局，今年前二月累計營收達3,090萬元，除了看好業績持續成長，大江基因因持有大江生醫3.86%股份，受益於母公司大江生醫今年發放10元股利，預計可貢獻EPS 1.7元。

大江生醫

延伸閱讀

台中清潔隊減重奇蹟！從「哆啦A夢」甩肉18公斤變身「型男老爸」

🎧｜2025癌症論壇／93歲老翁對戰頑強肝腫瘤，靠細胞治療翻轉結局

劉亮佐遭指「患糖尿病暴瘦19公斤」 難過吐實情

早餐吃太少跟不吃沒兩樣！早餐8個錯誤阻礙你的減重大計，完全不碰脂肪也NG

相關新聞

穩定租賃需求加持 雙北這7區租金成長超過一成

近期房屋買賣市場受打炒房政策影響降溫，不過租賃市場仍相當蓬勃，根據實價登錄，包含內湖、南港、板橋以及中和等雙北行政區，平...

年輕人翻轉家鄉！信義房屋《社區一家》助攻 讓夢想不斷電

2025信義房屋的社區一家徵件活動開跑，不分年齡、不限主題，只要具備創意與實踐力的社區提案，都有機會獲得最高50萬元的社區圓夢金。

精誠資訊攜手Palo Alto 啟動AI資安戰情中心

精誠資訊（6214）18日宣布與全球資安領導品牌Palo Alto Networks深化戰略合作，雙方聯手整合先進資安技...

豪宅招標又來了！每戶破3億元「台北星鑽」再釋出

國產署每年都會釋出一定數量的都更分回宅，近期引發關注的是，2月底公告的台北星鑽（Diamond Tower）豪宅項目中，...

房市斷頭潮提早到？ 他批：台灣年輕人的未來徹底被新青安玩壞

自新青安政策推行以來，台灣房地產市場經歷了一波前所未見的快速漲勢。短短不到2年的時間，預售屋房價…

年輕人衝了、35歲以下房貸族大增近5成 專家提醒2事

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，現在年輕人買房很敢衝，2024年全台35歲以下年輕人申貸件數高達76,986件，占總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。