永豐餘虛擬電廠拓展場域 碳管理平台開放企業試用

在全球邁向淨零排放的浪潮中，永豐餘投控（1907）攜手旗下永餘智能與三越企業，首度參與智慧城市展（3月18日至21日，台北南港展覽館二館），推出涵蓋創能、儲能、調能、用能與智慧能源管理的一條龍整體解決方案與顧問服務。

展中永餘智能正式推出碳管理平台，並開放企業試用版申請，幫助企業建立碳排監測確保符合法規要求。在電力聚合服務領域，永餘智能正與電動巴士業者、大型賣場及製造業等洽談合作，透過虛擬電廠技術，優化企業能源調度，確保電力穩定性並創造額外收益。

在再生能源領域，永豐餘旗下三越企業憑藉自主研發的專利厭氧菌技術，開發出業界轉化效率最快、甲烷純度最高的沼氣生質能發電技術。不同於太陽能、風能等間歇性綠能，永豐餘的沼氣發電可24小時不間斷供電，提供更穩定的綠能供應。該技術已導入永豐餘自有示範廠區，並攜手桃園市政府推動龜山水資源回收中心轉型為全台首座綠能中心，透過厭氧共消化與轉廢為能技術，該中心每年沼氣發電500萬度，減少2,500噸二氧化碳排放量。此創新模式榮獲行政院金擘獎，並吸引各縣市環保局、食品業與畜牧業關注，成為未來城市綠能發展轉廢為能的重要解方。

永豐餘旗下永餘智能積極發展虛擬電廠（VPP）解決方案，率先與欣欣電動巴士合作，同時拓展至不同產業場域，如大型賣場或大型商業空間，運用智慧能源調度優化電力使用。虛擬電廠的導入不僅有助於提升企業能源使用效能，亦能強化電網的穩定運行，讓企業在參與穩定供電的同時，也能透過電力市場交易創造綠色收益，實現更具競爭力的永續能源管理模式。

隨著全球碳排放監管擴大與趨嚴，越來越多企業面臨減碳與碳盤查的挑戰。永餘智能發表碳管理平台，提供彈性的模組化服務，並推出企業試用版，企業可依據自身預算與需求選擇不同方案，透過數據化管理與IoT技術，進行年度、每月甚至每日碳盤查，確保符合政府法規，同時產出完整的碳帳本，提升碳管理的準確性與效率。除了數據管理，永餘智能提供了顧問式服務，協助企業評估碳足跡、制定減碳策略，並進行減碳專案開發與落實。永餘智能碳管理平台與金融機構合作，可進一步申請綠色融資，讓減碳不再只是法規要求，而是一項能創造價值的永續投資。

永豐餘將於「VPP虛擬電廠共創主題館」設立專區，展示從再生能源建置及轉供、電力聚合服務、低碳微電網與儲能建置，到節能與電力優化、碳管理服務的完整解決方案，提供企業最具競爭力的低碳轉型支持，邀請產業夥伴共創智慧低碳未來。