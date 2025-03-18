精誠資訊攜手Palo Alto 啟動AI資安戰情中心

精誠資訊（6214）18日宣布與全球資安領導品牌Palo Alto Networks深化戰略合作，雙方聯手整合先進資安技術，啟動AI智能資安戰情中心，未來並進一步擴大服務版圖至東南亞與日本市場。

精誠資訊資深副總經理詹伊正表示，隨著全球資安事件頻率不斷升高，企業應將資安投資視為重要的營運戰略。AI智能資安戰情中心採用的Cortex XSIAM，為Palo Alto Networks旗下由AI驅動的自動化資安管理平台，可整合傳統SOC關鍵功能，大幅提升企業防禦能力與營運效率。

詹伊正指出，特別是對於規模較大、有跨國營運需求的企業或組織，不僅能協助簡化作業流程，也可節省成本。

Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊指出，儘管許多企業及組織都已部署多種資安解決方案，但最需要解決的主機和伺服器攻擊的問題依然存在，強化端點安全是當下最有效的防護策略。

陳文俊表示，Palo Alto Networks與精誠集團攜手合作推出AI智能戰情中心服務以及MDR (Managed Detection and Response) 服務，整合雙方技術與服務量能，可有效協助大型企業優化安全數據整合，消除數據孤島，也可減少對專業資安人員的依賴，有效解決企業在網路安全營運所面臨的問題。

精誠資訊長期深耕台灣資安市場，持續連結生態圈夥伴，旗下子公司囊括智慧資安科技、達友科技、凱信資訊，並擁有超過 130 人的專業資安團隊，除代理經銷全球資安產品與服務，也積極投入自主研發，打造整合 AI 智能的資安防護解決方案。

精誠資訊表示，隨著Cortex XSIAM AI智能戰情中心正式啟動，集團旗下智慧資安科技進一步強化MSSP（託管式資安服務）領域競爭力，憑藉自主研發的 MOC全方位維運服務平台，與Cortex XSIAM AI智能戰情中心整合，透過AI驅動即時監控、威脅分析與自動化防禦機制，為企業打造更具前瞻性的智能資安防護體系。