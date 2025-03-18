中嘉集團併購屏南有線電視 須等NCC補足委員才能審

台灣有線電視多媒體系統（MSO）業者中嘉集團18日宣布併購位於屏東縣的屏南有線電視，雙方簽署契約，中嘉集團進一步擴展南部服務版圖。本案後續需要經國家通訊傳播委員會（NCC）通過後進行後續程序，不過NCC現在委員數不足，暫時無法審查併購案。

中嘉集團表示，十分看重中南部市場，目前高雄及台南用戶數占整體經營區近五成、寬頻用戶成長率高於全台。此次中嘉集團把握併購屏南有線電視這個難得的機會，實踐大南部策略，藉此將版圖向南拓展至屏東地區。

屏南有線電視服務範圍涵蓋屏東縣全縣55%，共19個鄉鎮、總計11.6萬家戶，有線電視訂戶約為5萬戶，整體營運表現穩定。因應寬頻網路重要性及滲透率逐年提升，看好政府大南方新科技發展布局，中嘉集團積極展開全光纖化網路部署，以呼應政府AI產業生態系之政策發展需求。未來屏東、高雄、台南三大重要地區的消費者，都能享有中嘉集團的高品質寬頻網路與數位有線電視服務，預期將帶動大南部地區寬頻滲透率成長20%。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，近年中嘉集團積極拓展經營版圖，在台北市中正區、萬華區陸續開台，推出台灣唯一的SoundBox劇院串流盒、獨家與全球最大運動串流平台DAZN合作等。未來中嘉集團仍將以開放的態度，積極尋覓產業內外的夥伴以及各種合作與發展可能性。也將待相關主管機關核准通過後，依循相關法令確保屏南有線電視既有用戶的各項權益，同時集團亦將妥善照顧員工權益、提供穩定的工作環境，共創營運佳績。