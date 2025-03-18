豪宅招標又來了！每戶破3億元「台北星鑽」再釋出

國產署每年都會釋出一定數量的都更分回宅，近期引發關注的是，2月底公告的台北星鑽（Diamond Tower）豪宅項目中，18戶均未收到投標，沒想到才隔不到一個月，這批房源又悄悄上架，此次公布的50戶招標案中，每戶的底價介於5,498萬元至4.7億元不等，將於4月8日開標，有興趣的民眾，可要好好把握機會。

針對台北星鑽18戶無人投標的情況，國產署官員解釋，這次標售仍將維持原底價，因為估價效期為六個月，若在此期間內重新上架，底價將保持不變。

本次公告的50戶都更分回宅，其中，最受矚目的大安區「台北星鑽」同樣釋出18間，標售底價介於3億元至4.7億元；以及中正區的「冠德羅斯福」六間，標售底價介於1.2億元至1.4億元之間；內湖區的「伯特利-光之寓所」11間，標售底價介於5,650萬元至7,169萬元之間。

另外還有，文山區的「自慢藏」共九間，標售底價介於5,497萬元至5,727萬元之間；大同區的「京王」四間，標售底價介於8,817萬元至1億元之間；大安區的「耕曦」兩間，標售底價介於5,624萬元至7,393萬元之間。

根據中央銀行的定義，購買建物權狀中含有「住」字樣的住宅（含基地），並符合特定鑑價或買賣金額範圍，屬於高價住宅貸款，以台北市為例，鑑價或買賣金額達7,000萬元以上的住宅，即被視為豪宅。

此次50間標售的都更分回宅中，只有18間未達豪宅標準，剩下32間均符合豪宅定義。對於有意購入豪宅的民眾來說，無疑是一次難得的機會，有興趣者可把握4月8日的開標日期。