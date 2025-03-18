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安森美推出碳化矽智慧功率模組 降低能耗與系統成本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美推出碳化矽智慧功率模組， 降低能耗與系統成本。圖／安森美提供
安森美推出碳化矽智慧功率模組， 降低能耗與系統成本。圖／安森美提供

安森美(onsemi）宣布推出其第一代基於1200V碳化矽（SiC）金屬氧化物半導體場效應電晶體（MOSFET）的SPM 31智慧功率模組（IPM）系列。

安森美表示，與使用第7代場截止（FS7） IGBT技術相比，安森美EliteSiC SPM 31 IPM在超緊湊的封裝尺寸中提供超高的能效和功率密度，從而實現比市場上其他解決方案更低的整體系統成本。這些IPM改進了散熱性能、降低了功耗，支援快速開關速度，非常適用於三相變頻驅動應用，如AI資料中心、熱泵、商用暖通空調（HVAC）系統、伺服電機、機器人、變頻驅動器（VFD）以及工業泵和風機等應用中的電子換向（EC）風機。

安森美進一步表示，EliteSiC SPM 31 IPM 作為對安森美 IGBT SPM 31 IPM 產品組合（涵蓋 15A 至 35A 的低電流）的補充，提供從 40A 到 70A 的多種額定電流。安森美目前以緊湊的封裝提供廣泛的可擴展、靈活的整合式功率模組解決方案，陣容領先業界。

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