台中市38案市場用地活化 BOT、出租雙箭齊發

台中市人口已突破286萬人，創造強勁民眾消費需求，為滿足民眾生活採買機能，中市府以BOT方式引進廠商投資現代化商場，透過企業進駐，打造集購物、休閒與餐飲於一體的多元商業空間，不僅提升城市競爭力，更將帶動周邊民生產業鏈發展，及創造大量就業機會，活化BOT及出租，每年可創造租金破億入庫。

經發局說明，市府自2023年起陸續完成北屯區市31、大里區市7、北屯區太和段市場用地等3案簽約，現為興建階段，預計2028年皆可完工營運，目前尚有北屯區市30公告招商中，預計2025年第3季簽約。

已完成4案BOT簽約，預計投資金額上看50億元，提供約500個就業機會；市府可收取一次性開發權利金約5,900萬元，每年則可收取固定權利金約740萬元以及租金約270萬元，營運後可再收取營運權利金。

經發局另以出租方式，委託優質、具專業能力的廠商經營，翻轉傳統市場，解決部分傳統市場逐漸沒落困境。廠商依據各市場條件，導入智慧化管理，並更新市場內部設施，提升消費者消費體驗，以及優化市場外觀及周邊公共設施，經營上更引進多元品牌，有效活化市場空間；更能滿足地方生活採買需求，亦增加就業機會。

現況已成功完成34處活化作業，提供約1,000個就業機會，市庫一年可收取超過1億元租金收入，其中不乏全聯、楓康、統一（1216）、全家（5903）、萊爾富等知名廠商經營。

經發局補充，今年將招標南屯區小康公有零售市場、大里區永芳市場及源內新市場，小康市場將要求得標廠商更新市場外觀及周邊公共設施，引進零售、餐飲等服務，盼帶給周邊市民新的消費及休憩空間。