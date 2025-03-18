299萬元買台中市區套房 台灣金聯平價住宅3月20日起跑

300萬元不到，買一間台中市區的小套房！一年一度的台灣金聯平價住宅銷售開始了，今年活動將從3月20日起到4月21日止，為期33天，提供全台共100件平價住宅供民眾申購，每坪平均價格略低於去年實價登錄，其中六都還有不到千萬元物件可選擇。

台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍表示，今年的平價住宅銷售物件由去年88件增加到100件，並提高六都物件比例至84%，增加捷運宅案件數至15件，類型涵蓋透天厝、公寓大廈、套房、事務所等，可滿足民眾多元居住需求。

其中六都就占了84件，北北桃則有52件；以全部物件售價分析，1,000萬元以下占40件。

小宅當道，今年最低總價落在台中市漢口路四段商圈的套房只要299萬元，權狀11.02坪，鄰近北平路市場、漢口商圈；另外，台北市重慶北路二段的套房935萬元，13.08坪，距離捷運站約50公尺；新北市景平路套房635萬元，10.38坪；預料這些千萬元以下之物件，都非常具有吸引力。

想買透天厝的，今年也仍有不少選擇，像是桃園市龍潭區的百年大鎮社區這一次就有三戶，權狀在100到108坪，總價1,266萬至1,314萬元；桃園龜山也有五房三廳四衛的透天厝，總計1,668萬元。

宮文萍表示，台灣金聯銷售平價宅不是現買現賣，手頭上物件會經過點交、檢修之後推出，今年整理完的物件超過去年，因此今年推出的物件較去年多，目前手上仍也有不少物件進行點交修繕。

宮文萍表示，有意參加申購者，可以先在台灣金聯網站搜尋、手機QR CODE瀏覽或電話詢問有興趣的物件，透過網站建置360度線上虛擬看屋，可透過網路看到每個物件房屋內部，亦有房屋串流導覽影片，一分鐘即可了解每個物件的特色還有社區及周遭環境；有意申購物件於活動期間可依網站、DM所公布的時間預約賞屋，分散賞屋人潮。