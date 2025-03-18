房市斷頭潮提早到？ 他批：台灣年輕人的未來徹底被新青安玩壞

自新青安政策推行以來，台灣房地產市場經歷了一波前所未見的快速漲勢。短短不到2年的時間，預售屋房價平均上漲幅度接近50%。桃園及中南部地區，許多生活機能尚未完善的區域，每坪房價已突破50萬元，而雙北地區更是頻現百萬一坪的成交紀錄。

然而，這波房市熱潮也引發了年輕世代的財務壓力與未來憂慮，一名網友在Dcard發文直言「騙一堆沒能力的年輕人上車接盤」，一堆人月薪僅有4、5萬元，也在學人買破千萬的房子，新青安根本「直接透支了台灣房價超過5年的漲幅」。

此外，銀行近期針對貸款審核標準進一步收緊，收支比計算方式更加嚴格。若借款人收支比超過50%，即便具備一定還款能力，也可能面臨貸款成數不足的困境，可能連8成都貸不到。

原po表示，新青安貸款逼得銀行不得不限貸拉高利率，現在利率隨便都2.5%起跳，貸款1000萬一年光是利息就20幾萬，前陣子高點買房的年輕人，這輩子只能被貸款追著跑，人生整個都毀了。

文章一出，底下不少人回應，「先用新青安騙你上車，再用限制貸款讓你斷頭，厲害」、「新青安救了很多投資客，一間房子輕輕鬆鬆賺了幾百萬，房價墊高以後，接手的年輕人要多工作好幾年來還」、「炒房的最後就是把韭菜年輕人套在山頂當最後一隻老鼠，還有人不知道？」

但也有人表示錯不在新青安，「所以當初推出就有分析新青安的問題了，買的幹嘛不多做功課」、「上個月才剛買房，好地段還是一直在漲」、「一個月領4、5萬還敢貸款買房？怎麼不找找自己的問題？」、「沒衡量自己的能力，怪誰？」

甚至有人分析，「目前市場似乎還沒有出現斷頭潮，感覺台灣人比想像中有錢，或是家裡本身有錢」，另有人建議「要降貸款水位，直接取消寬限期比較快，強制還錢，免得一堆賴著不還本金的人佔額度」。