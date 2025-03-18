快訊

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

房市斷頭潮提早到？ 他批：台灣年輕人的未來徹底被新青安玩壞

聯合新聞網／ 綜合報導
政府在2023年推出新青安政策，原是一項美意，但因為配套措施不足，造成房價失控飆漲。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
政府在2023年推出新青安政策，原是一項美意，但因為配套措施不足，造成房價失控飆漲。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

自新青安政策推行以來，台灣房地產市場經歷了一波前所未見的快速漲勢。短短不到2年的時間，預售屋房價平均上漲幅度接近50%。桃園及中南部地區，許多生活機能尚未完善的區域，每坪房價已突破50萬元，而雙北地區更是頻現百萬一坪的成交紀錄。

然而，這波房市熱潮也引發了年輕世代的財務壓力與未來憂慮，一名網友在Dcard發文直言「騙一堆沒能力的年輕人上車接盤」，一堆人月薪僅有4、5萬元，也在學人買破千萬的房子，新青安根本「直接透支了台灣房價超過5年的漲幅」。

此外，銀行近期針對貸款審核標準進一步收緊，收支比計算方式更加嚴格。若借款人收支比超過50%，即便具備一定還款能力，也可能面臨貸款成數不足的困境，可能連8成都貸不到。

原po表示，新青安貸款逼得銀行不得不限貸拉高利率，現在利率隨便都2.5%起跳，貸款1000萬一年光是利息就20幾萬，前陣子高點買房的年輕人，這輩子只能被貸款追著跑，人生整個都毀了。

文章一出，底下不少人回應，「先用新青安騙你上車，再用限制貸款讓你斷頭，厲害」、「新青安救了很多投資客，一間房子輕輕鬆鬆賺了幾百萬，房價墊高以後，接手的年輕人要多工作好幾年來還」、「炒房的最後就是把韭菜年輕人套在山頂當最後一隻老鼠，還有人不知道？」

但也有人表示錯不在新青安，「所以當初推出就有分析新青安的問題了，買的幹嘛不多做功課」、「上個月才剛買房，好地段還是一直在漲」、「一個月領4、5萬還敢貸款買房？怎麼不找找自己的問題？」、「沒衡量自己的能力，怪誰？」

甚至有人分析，「目前市場似乎還沒有出現斷頭潮，感覺台灣人比想像中有錢，或是家裡本身有錢」，另有人建議「要降貸款水位，直接取消寬限期比較快，強制還錢，免得一堆賴著不還本金的人佔額度」。

新青安房貸

相關新聞

房市斷頭潮提早到？ 他批：台灣年輕人的未來徹底被新青安玩壞

自新青安政策推行以來，台灣房地產市場經歷了一波前所未見的快速漲勢。短短不到2年的時間，預售屋房價…

年輕人衝了、35歲以下房貸族大增近5成 專家提醒2事

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，現在年輕人買房很敢衝，2024年全台35歲以下年輕人申貸件數高達76,986件，占總...

有線電視併購案再起！中嘉宣布併購屏南有線

沈寂多年的有線電視產業，現在併購案再起！全台最大有線電視多系統營運商（MSO）分中嘉集團18日宣布已與屏南有線電視股東簽...

平價宅來了！台灣金聯釋出100件 20日起申購登記

邁入第15年並深受好評的「台灣金聯平價住宅銷售」活動，18日由台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍召開記者會正式對外宣布，今...

陽明海運守護在地生物多樣性 攜手十多家供應鏈夥伴移除小花蔓澤蘭

陽明海運（2609）致力於守護在地原生生態，持續推動生態環境保育行動，於3月16日於新北市五股濕地生態園區舉辦移除外來種...

台南建商搶買摩鐵 安平「愛丁堡」2.4億元成交

實價揭露，台南又有摩鐵交易，位於安平市政特區「愛丁堡汽車旅館」，今年1月，以總價約2.4億元交易，據指出，買家為台南在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。