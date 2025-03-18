年輕人翻轉家鄉！信義房屋《社區一家》助攻 讓夢想不斷電

台灣社區營造推動已經邁入第31年，從一開始政府、社區地方人士參與，到如今不分男女老少、學校師生也一起投入。無論是翻新老街、復興傳統文化，還是打造有溫度的社區，每個計畫的核心都是「從在地出發」，讓自家的社區、熟悉的地方變得更有故事、更有魅力，讓人忍不住想住下來、玩起來、愛上它！在這股社造浪潮中，許多年輕人也以自己的方式參與，讓社區不只是居住的空間，更成為孕育夢想的舞台。

從老師變在地文化推手 陳子揚用行動點亮大洲村文化

信義企業集團提供

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畢業於台灣師範大學地理系的陳子揚，原本可以選擇穩定的教師之路，卻因一堂課的對話而改變人生方向。在母校羅東高中任教時，他發現學生對家鄉幾乎一無所知，這讓他開始思考，教育不該侷限於課堂，土地才是最鮮活的教材。

這份思考引領他走出體制，回到故鄉。2023年以擔任爐主的爸爸為主角，拍攝紀錄片《我的爸爸是爐主》，深入探索地方信仰與社區故事，也讓他更確信文化是凝聚社區的關鍵力量。他決定放棄教職，全心投入社區營造，從整理文獻、訪談居民和創辦雜誌，讓大洲村的文化能更被看見、被認同。

陳子揚父親卸任爐主前，他策劃了一場前所未有的盛大市集，不僅感動家鄉長輩，也凝聚了居民的歸屬感。這份迴響讓他更加堅定守護地方文化的決心，但也面臨經費難題。當時，他看到信義房屋「社區一家計畫」，於是決定嘗試申請，盼獲得資源。

他受訪時表示，「社區一家計畫」審核需經過三道關卡，過程相當嚴謹，曾想過放棄，幸好堅持到底，並順利獲得首獎。他也強調，外面許多單位的申請計畫，須在當年內執行完畢，但「社區一家計畫」則具備彈性與靈活性，恰好符合廟宇以農曆年為週期的運作模式，能夠跨年度執行，讓規劃更加從容。

YT／宜蘭影像

嘻哈為社區注入活力 FLAVOR HUALIEN成功連結世代

Flavor Hualien提供

FLAVOR HUALIEN提供

獲得「社區一家計畫」楷模獎的呂歷玄，現為社區規劃師、FLAVOR HUALIEN主理人。起初，他未曾想過嘻哈能與原民文化連結，直到發現國外嘻哈不僅關注音樂與舞蹈，更關心社區議題。他意識到，嘻哈不是只屬於舞台，更能成為改變社區的力量。

剛開始邀請長輩學嘻哈舞蹈並不容易，因此他改變說法，將「街舞」轉為「一起跳舞」，並融合傳統舞步，使學習成為文化交流，讓嘻哈成為跨世代共創。

最讓呂歷玄感動的，是長者家人的回饋。許多子女和孫輩看到長者因跳舞變得更自信、更有活力，甚至精心置裝參加演出。他們主動在社群分享長輩的轉變，不僅讓這股改變的力量被更多人看見，也拉近了彼此間的家庭關係。

他表示，獲得「社區一家計畫」的資源後，原本僅能小規模進行的計畫得以擴大舉辦，讓更多人參與。「當我變老，我想要的環境是什麼？」這是呂歷玄踏上這段旅程時的起心動念。他希望打造一個自己年老時嚮往的環境，並透過這樣的互動，創造善的循環。

YT／ FLAVOR HUALIEN文化推廣團隊

社區圓夢不孤單！2025「社區一家計畫」開跑 助你實現夢想

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年「社區營造&圓夢」的網路討論，焦點有「偏鄉、家鄉、資源、經費、理念、環境、文化」等詞彙，也出現「教育部、基金會、協會、信義」等提供支持的機構或組織，網友表示，「文化創意產業在台灣有許多困難，很感謝在這過程當中，有了中央跟地方政府的補助，讓我能一步一步成長」、「很感謝從2019年開始，信義房屋社區一家成為逆風的重要夥伴，支持我們完成青少年的夢想舞台演出、夢想列車環島之旅，並推動青銀共創計劃」。

夢想的實踐不僅需要熱情，更仰賴資源的支持。在永續的浪潮中，「社區一家計畫」成為社區圓夢的重要推手。信義房屋自2004年發起該計畫，至今已投入超過5億元，協助3,646個社區提案實現夢想。

2025年「社區一家」徵件活動現已開跑，4月30日截止，不分年齡、不限主題，只要具備創意與實踐力的社區提案，都有機會獲得最高50萬元的社區圓夢金。透過這樣的計畫，讓更多人能將理想付諸行動，攜手打造更具活力與溫度的在地社區。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月11日至2025年03月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『社區營造&圓夢』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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