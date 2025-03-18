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年輕人衝了、35歲以下房貸族大增近5成 專家提醒2事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，現在年輕人買房很敢衝，2024年全台35歲以下年輕人申貸件數高達76,986件，占總件數達34%，占比創2016年以來近9年新高。

與2020年相比，當時35歲以下年輕房貸族的申貸件數僅有52,135件，短短5年間，全台年輕房貸族的申貸件數就大幅增加了47%，顯見近年來年輕世代購屋意願正顯著提升。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來全台房價持續飆升，許多購屋民眾因擔憂「現在不買，未來會更貴」，加快購屋腳步，特別是在新青安政策上路後，更吸引許多年輕首購族將置產計劃提前。

此外，少子化環境下，很多父母長輩選擇主動幫子女買房或贊助頭期款，也使得年輕人進場買房明顯攀升。儘管近期銀行放貸條件收緊，但首購族影響相對較小，年輕首購族確實顯著增加，成為市場上不容忽視的購屋主力。

莊思敏表示，年輕首購族比例的提升，低總價、小坪數住宅的市場熱度也持續升溫，一來，年輕人多以小家庭模式為主，對居住空間的需求較為精簡。

二來，低總價產品搭配「新青安貸款」後，能大幅降低購屋門檻，讓年輕人也能輕鬆實現買房成家的夢想。

由於多數年輕人也相當重視生活品質與便利性，因此，周遭生活機能便利、具備完善社區管理和豐富公設的大樓華廈，往往是首購族的首選。

針對年輕人購屋，莊思敏提醒二事，一是買房應避免過高的貸款負擔擠壓到其他生活消費，建議將房貸支出控制在月收入的三成以內。

第二，新青安最高可享有5年寬限期，對有需求的購屋族群而言是相當有利的工具，然而，需注意寬限期結束後，每月房貸支出勢必將大幅增加，因此購屋者更要提前做好財務準備。

近5年35歲以下年輕房貸族申貸情況。資料來源／中信房屋
近5年35歲以下年輕房貸族申貸情況。資料來源／中信房屋

房貸 買房

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