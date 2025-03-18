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有線電視併購案再起！中嘉宣布併購屏南有線

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

沈寂多年的有線電視產業，現在併購案再起！全台最大有線電視多系統營運商（MSO）分中嘉集團18日宣布已與屏南有線電視股東簽署併購契約，中嘉集團將進一步擴展南部服務版圖，開啟營運新頁。

中嘉集團強調，十分看重中南部市場，長期在地深耕，高雄及台南用戶數就佔整體經營區近五成、寬頻用戶成長率高於全台；中嘉集團把握併購屏南有線電視這個難得的機會，實踐大南部策略，也是藉此將版圖向南拓展至屏東地區的重要一步。

中嘉集團指出，隨著國家發展政策著重打造大南方新矽谷計劃，屏東縣是未來南部科技廊帶的政策核心之一，縣府亦積極提升城市機能、加速建設，中嘉集團看好當地發展前景，也將持續深化南部服務布局。

屏南有線電視服務範圍涵蓋屏東縣全縣55%，共19個鄉鎮、總計11.6萬家戶；目前有線電視訂戶約為5萬戶，整體營運表現穩定。

因應寬頻網路重要性及滲透率逐年提升，看好政府大南方新科技發展布局，中嘉集團表示，積極展開全光纖化網路部署，以呼應政府AI產業生態系之政策發展需求。

中嘉集團強調，未來屏東、高雄、台南三大重要地區的消費者，都能享有中嘉集團的高品質寬頻網路與數位有線電視服務，預期將帶動大南部地區寬頻滲透率成長20%。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，近年中嘉集團積極拓展經營版圖，在北市中正區、萬華區陸續開台，獲得居民熱烈迴響，也推出領先業界的產品，例如全台唯一的SoundBox劇院串流盒、獨家與全球最大運動串流平台DAZN合作等。期許為產業與社會發展做更多對的事情，這次併購案就是要將好的光纖服務帶進屏東，也持續追求成長精進。未來中嘉集團仍將以開放的態度，積極尋覓產業內外的夥伴以及各種合作與發展可能性，為企業成長、產業升級、社會經濟貢獻心力。同時也期盼主管機關盡早恢復正常運作，以完成本次併購審查作業，並讓業者有穩定的經營環境。

中嘉集團指出，本併購案待相關主管機關核准通過後，中嘉集團將依循相關法令確保屏南有線電視既有用戶的各項權益，同時集團亦將妥善照顧員工權益、提供穩定的工作環境，共創營運佳績。

中嘉 併購 有線電視

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