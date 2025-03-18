平價宅來了！台灣金聯釋出100件 20日起申購登記

邁入第15年並深受好評的「台灣金聯平價住宅銷售」活動，18日由台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍召開記者會正式對外宣布，今年銷售活動將從3月20日起到4月21日止，為期33天，提供全台共100件平價住宅供民眾申購，今年每坪平均價格略低於去年實價登錄8%，尤其在六都還有不到千萬元之物件可選擇。即日起可在台灣金聯官網搜尋看屋。

宮文萍強調，今年推出的平價住宅具有，銷售物件由去年88件增加到100件；每坪平均單價較去年實價登錄均價略低，價格實惠；提高六都物件比例至84%；六都均有不到千萬元的物件可選擇；增加捷運宅案件數至15件；延長履約期限至120日，方便籌措資金等六大特色，以回應民眾購屋的強烈需求，這就是台灣金聯辦理平價住宅活動的初衷。

宮文萍指出，本活動能夠舉辦15年而愈來愈受民眾歡迎，原因就是「平實的修繕、簡化的程序、無議價的煩惱」，並提供四大保證「產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋」，讓民眾買得安心、住的放心。也因為價格平實，讓利回饋，加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作議價，對平抑房價有一定的示範作用。因此已經建立起商譽品牌，受到民眾的肯定及信賴。

宮文萍進一步表示，今年台灣金聯平價住宅銷售活動係與子公司力興、力寶採聯合銷售方式辦理，全部100件產品類型涵蓋透天厝、公寓大廈、套房、事務所等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，六都就占了84件，其中北北桃有52件；以全部物件售價分析，1,000萬元以下占40件，而位於宜蘭縣、台北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市等區域物件，其每坪平均單價均低於去年實價登錄，價格實惠。今年最低總價落在台中市漢口路四段商圈的套房只要299萬元，在台北市重慶北路二段的套房935萬元、新北市景平路套房635萬元等在千萬元以下物件，也非常具有吸引力。

至於深受民眾歡迎的捷運宅，宮文萍說，今年也精選出15件距離捷運站500公尺內(含共構宅)捷運宅，其中共構宅計5件，4件位於中和新蘆線的菜寮站，1件位於文湖線的內湖站，另10件距捷運站步行距離僅約500公尺以內，依序為雙北8件、高雄2件。另為因應家庭組織型態之轉換，小坪數住宅已為房市主流產品，加上低總價較為親民，今年也暖心推出1,000萬元以下嚴選小資宅40件。

宮文萍向民眾推薦以下具有亮點的物件，包括台北市中正區廈門街二房含車位品味生活宅、松山區南京三民四房車電梯華廈、內湖區文德捷運一樓平車庭院三房。新北市中和景安捷運站低總價套房。桃園龜山區大湖一路美宅，近長庚商圈鬧中取靜，及中壢區環西路二房小資宅。台中市則有漢口商圈高樓低總價套房。台南市成大生活圈學區套房及高雄市鳳山區立德街鬧區大樓，對首購族、換屋族相當值得參考。

她表示，今年活動持續推出「成交送商品提貨券、期限內履約加碼送住宿券、完成登記抽好禮」等好禮回饋民眾，120日內履約完成送交屋完成禮6萬元商品提貨券外，並加碼贈送台中鳳凰酒店及台東知本金聯世紀酒店住宿券。如提前於90天內完成者，商品提貨券則提高至10萬元；另申購成功之民眾皆可參加3萬元商品提貨券30份抽獎；所有物件以定價申購免再加價、免仲介費、免代書費，民眾可以至少減省總價約2%仲介費及過戶代書費，民眾安心成家不是夢。

宮文萍指出，活動申購手續非常簡單，民眾可先在該公司網站(http://www.tamco.com.tw)搜尋、手機QR CODE瀏覽或電話詢問有興趣的物件，透過網站建置360度線上虛擬看屋，民眾可透過網路看到每個物件房屋內部，亦有房屋串流導覽影片，一分鐘即可了解每個物件的特色還有社區及周遭環境；有意申購物件於活動期間可依網站、DM所公布的時間預約賞屋，分散賞屋人潮。

凡有意購買者可在3月20日起至4月21日止這段期間，持身分證件親洽該公司、各業務處，或線上填妥申請書後掛號郵寄該公司(台北市南京東路二段85號12樓)、各地業務處，並同時繳交相關要約保證金30,000元及登記手續費1,000元，完成申購登記手續，且每人不限申購乙戶；同一物件若有多人登記也不必競價，採抽籤決定，未抽中者無息退還3萬元保證金。若有多人登記購買之物件，則訂在4月30日統一集中於總公司辦理公開抽籤決定買主，當日同時辦理完成登記禮獎項抽獎，抽籤當日將提供網路直播供民眾觀賞。 相關出售內容及物件價格都公告在該公司網站(http://www.tamco.com.tw) ，或可電洽台北總公司(02-25683355)；台中業務處(04-23286385)、台南業務處(06-2366685)、高雄業務處(07-2151337)查詢相關訊息。