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陽明海運守護在地生物多樣性 攜手十多家供應鏈夥伴移除小花蔓澤蘭

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運守護在地生物多樣性，攜手十多家供應鏈夥伴移除外來種小花蔓澤蘭。陽明提供
陽明海運守護在地生物多樣性，攜手十多家供應鏈夥伴移除外來種小花蔓澤蘭。陽明提供

陽明海運（2609）致力於守護在地原生生態，持續推動生態環境保育行動，於3月16日於新北市五股濕地生態園區舉辦移除外來種活動，由總經理白崑榮親自率隊，邀請供應鏈夥伴含臺灣港務股份有限公司、國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、TRITON International、必維國際檢驗集團台灣分公司、SEACO Global等10家廠商、以及陽明海運集團同仁與眷屬共65名志工共同響應，成功清除小花蔓澤蘭88公斤，為維護環境永續盡一份心力，並展現陽明海運對生物多樣性之高度重視。

小花蔓澤蘭原產自中南美洲及加勒比海地區，因其生長迅速、繁殖力強，被國際自然保育聯盟 ( International Union for Conservation of Nature )列為世界百大入侵種之一，其趨光之特性，生長方式會完全覆蓋原生植物表面，被攀附的植物因光照不足無法進行光合作用而逐漸枯萎，故被稱為「綠癌」。因小花蔓澤蘭之繁殖與擴張能力極為驚人，嚴重影響在地原生植物之生態，亦使許多仰賴原生植物生存的動物失去食物來源與棲息地，進而影響整個生態系統的平衡；而其難以徹底根除之特性更需仰賴持續進行除蔓行動，以人工拔除方式徹底剷除根部，在其每年10月開花前進行拔除工作，以減少小花蔓澤蘭之生長數量，達到防治效果。

本次活動陽明海運借助荒野保護協會長期推動自然資源維護及生態保育觀念的豐富經驗，提供專業外來種知識講解，使陽明海運志工深入了解五股濕地動植物生態系統與保護之重要性，即使活動當天天氣陰冷且地面充滿泥濘，也絲毫不減參與環境志工的熱情與決心，志工們在寒風中踏入灌木草叢間，齊力捲袖移除小花蔓澤蘭，使原生植物得以接觸陽光、空氣、水等天然養分，在足夠的生長空間正常進行光合作用，還給原生種家園應有的健康自然面貌。

陽明海運秉持企業社會責任，以實際行動落實「維護生物多樣性暨零毀林承諾」，未來將持續推廣環境永續意識，實踐生態守護行動，以維護地球生態系統的穩定與平衡，創造美好的永續未來。

志工 生態園區 陽明海運

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