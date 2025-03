藥華藥 BESREMi 獲巴西核准使用於成人 PV

藥華藥(6446)重訊公告,新藥BESREMi(Ropeginterferon alfa-2b)獲巴西衛生部衛生監督局(ANVISA)核准使用於成人真性紅血球增多症(PV)。

藥華藥表示,已授權Pint-Pharma GmbH於拉丁美洲地區之阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯進行Ropeginterferon alfa-2b之藥證申請與商業化銷售。

藥華藥指出,公司新藥BESREMi(Ropeginterferon alfa-2b)針筒裝注射液劑500微克及250微克(BESREMi 250 mcg/0.5mL and 500 mcg/mL solution for subcutaneous injection in prefilled syringe)獲巴西衛生部衛生監督局(ANVISA)核准用於成人真性紅血球增多症(PV)。

真性紅血球增多症(PV)為骨髓增生性腫瘤(MPN)疾病的一種,雖然紅血球的過度增加最為顯著,但在大多數情況下,白血球和血小板也會升高。PV患者發生心血管併發症的風險很高,如血栓、栓塞等,或惡化為繼發性骨髓纖維化或急性骨髓白血病(AML),影響病患存活與生活品質。巴西為拉丁美洲第一大國,也是美洲地區僅次於美國的第二大商業市場。根據市場研究推估,拉丁美洲約有10餘萬PV患者,目前臨床治療包括放血、愛治膠囊(Hydroxyurea, HU)、干擾素、JAK2抑制劑等。

藥華藥表示,Ropeginterferon alfa-2b為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素,至今已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症(PV)患者,包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場。