今年台中329房市檔期案量估900億 屯區及海線都是推案熱區

第七波信用管制去年9月突襲市場，打亂第三、第4季推案步調，不少建案延後至今年推出。據統計，今年台中329檔期預估有900億案量，包括西屯、南屯、北屯、海線都是推案熱區，除了14期、13期等熱門重劃區依舊為座上賓之外，成熟市區如四期、五期新案也有增多趨勢。

今年台中329檔期的900億案量，與去年同期850億元相比略微增加，大致呈持平，顯示房市供給速度已趨保守緩和，且不少新案因金龍風暴後選擇「避風頭」而延遲進場，不但購屋客觀望，連建商推案也出現觀望心態。

此外，部分新案因前置作業已箭在弦上，但推案節奏改走低調長線策略，因此在329檔期新案的分界線更為模糊，形成要開不開的「蛤蜊現象」，甚至有個案從去年329檔延到今年329檔，而後續實際的公開狀況，端看市場熱度而定。

觀察今年台中329檔期新案，以北屯14期最為集中，其中豪宅一哥寶輝建設的PARK系列共三案，合計總銷達120億元，規劃45、50坪的中坪數產品。而「北屯一哥」大城建設則是持續深耕機捷特區，以純三房「大城吾界」迎合區域自住換屋客，總銷估45億元。

南屯區則由位在南屯單元三的「豐邑泊金灣」領軍，總銷計90億元，產品以二至三房格局為主力。13期的「順天Mr.L」以文心秀泰第一排的絕對優勢，詢問熱度居高不下，更喊出8字頭開價行情。此外，鉅陞、亞昕（5213）、磐鈺等建商皆布局南屯市區，醞釀開案時機。

而在台中海線的沙鹿、清水區，有富宇機構一口氣推出5個新案，氣勢大勝景氣，分別為「富宇中山匯」、「富宇光嶼」、「富宇玥和」、「富宇君湛」、「富宇蒔光」，合計案量約151億元、926戶，登上台中第1季推案王。

人口移入熱區的太平，也成為台中首購一級戰區，而豪宅建商由鉅建設首次跨足太平，將推出位在馬卡龍公園第一排新案，早已未演先轟動，全案總銷估計55億元，可望刷新太平房價紀錄。