安基生技與美國授權對象Avenue公司仲裁結果 獲得勝訴

興櫃生技股安基生技（7754）17日晚間公告，接獲國際商會國際仲裁法院就美國Avenue Therapeutics Inc聲請緊急禁制令之裁定，裁定結果認定Avenue公司聲請的緊急禁制令無理由，裁定駁回，安基勝訴。

安基生技將在收受該裁定後，將逕行對安基生技開發的新藥AJ201臨床1b/2a試驗的肌肉檢體進行mAR之分析，本次仲裁費用將由Avenue公司負擔。

安基生技所發展的AJ201為一項治療罕見疾病-甘迺迪氏症的新藥，該項研發中新藥於2023年3月授權給美國那斯達克上市新藥公司Avenue Therapeutics Inc.。安基生技當時公告，包含簽約金、里程碑金等合計最高可達2.5億美元。

詎料到了今年3月4日，安基生技獲悉Avenue公司向國際商會國際仲裁法院對安基生技提起緊急禁制令，主因安基生技依約完成AJ201之臨床1b/2a期試驗及解盲後，Avenue公司依合約應支付安基里程碑金，並採購臨床試驗用藥，啟動執行臨床2b/3期試驗及後續產品開發。但Avenue公司一再無理拖延臨床1b/2a解盲時程，也未依約盡商業上合理努力開發專案。

而Avenue公司竟進一步向國際商會國際仲裁法院聲請、對安基生技AJ201臨床1b/2a檢體之緊急禁制令，範圍包含禁止安基生技針對AJ201 臨床1b/2a檢體進行進一步分析，國際商會國際仲裁法院也在3月4日通知安基生技，緊急仲裁人已正式受理該案。

安基生技與Avenue公司的仲裁糾紛，如今有了最新進展。安基生技17日晚間說明，已接獲國際商會國際仲裁法院就Avenue公司聲請緊急禁制令之裁定。Avenue聲請之緊急禁制令無理由，裁定駁回，安基勝訴。

安基生技將於收受該裁定後，逕行對AJ201臨床1b/2a試驗的肌肉檢體進行mAR之分析，本次仲裁費用將由Avenue公司負擔。

此外，對於安基生技將終止與Avenue公司授權契約之意向通知，Avenue公司已請求與安基公司高層進入高層協商與調解程序，安基公司將於適當時間與Avenue進行相關協商。