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比出國買還便宜…豐原太平洋百貨購物節登場 最高回饋35%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
化妝品區3月20日至3月25日搶先預購，預期整檔購物節業績要較去年同期增長6%。記者宋健生/攝影
化妝品區3月20日至3月25日搶先預購，預期整檔購物節業績要較去年同期增長6%。記者宋健生/攝影

豐原太平洋百貨上半年最盛大的「購物節」，將於3月27日至4月23日熱烈開打。其中，化妝品搶先預購，3月20日至3月25日率先推出化妝品專屬單筆滿3,000送300，消費滿1.5萬再加碼贈送500元抵用券。

此外，預購期間更祭出五檻預購必搶加碼禮，消費達指定門檻即可獲得限量精選品牌家電，再搭配國泰世華信用卡三重回饋，最高回饋達35%，堪稱上半年最划算的購物良機，預期整檔購物節業績目標，要較去年同期增長6%。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，豐原太平洋百貨肩負豐原等地區共榮的使命，不僅持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，在公安上更是非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，成為生活圈中不可或缺的存在。

上半年最受矚目的購物節大檔，豐原太平洋百貨精心規劃超值回饋活動，並奉上搶購秘笈，教顧客如何買得最划算。化妝品區3月20日至3月25日搶先預購，同享單筆滿3,000送300，及滿1.5萬再加贈500的加碼優惠。

還獨享五檻預購加碼禮，當日滿3.5萬送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿5萬送歌林語音遙控循環扇、滿8萬送百貨禮券3,000元、滿15萬送伊萊克斯旗艦級豪大蒸氣氣炸鍋、滿20萬送Blueair頂級旗艦款空氣清淨機，精選家電豪禮數量有限，絕對必搶。

購物節3月27日至4月23日正式開跑，化妝品區3月27日至4月6，日卡友當日單筆滿3,000送300累送、3月27日至3月30日首四日化妝品再加碼單筆1.5萬加送500，以及全館(1-7F+9F不含化妝品)當日累計滿3,500送350累送。

百貨再加碼，滿3.5萬送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿8萬送伊萊克斯無線吸塵器；各檻贈品都是百貨精選的優質品牌家電，建議提早到場，搶先入手。

此次購物節除集結超值品牌優惠、多重滿額回饋、頂級家電豪禮，刷國泰世華信用卡更能享有百貨獨家回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈300、選擇樂饗購Level2權益還享3%回饋。

3月27日至3月30日更贈送卡友獨享豪禮，全館當日單筆滿3,000可獲得「Diamond chef」大容量保溫杯，4月3日至4月6日清明連假也加碼，滿5,000送原價5,000元的南良頂奢石墨烯雪絨棉飯店專用精品浴巾組，頂級手感、蓬鬆舒適，絕對值得兌換。優惠力度比出國買還便宜，比台中買更划算。

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節登場，最高回饋35%。記者宋健生/攝影
比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節登場，最高回饋35%。記者宋健生/攝影

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