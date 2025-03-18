高鐵新世代列車 2027年營運

台灣高鐵公司昨（17）日與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium，HTSC）正式簽署「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」，標誌著新世代列車的細部設計已大致底定，即將邁入生產製造階段，新列車預計2027年下半年正式投入營運，為旅客帶來更舒適、智能化的搭乘體驗。

昨天簽約典禮上，台灣高鐵（2633）董事長鄭光遠與日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）共同簽署協議，交通部長陳世凱到場見證。

這項計畫歷經兩年，與日立東芝聯盟密集研商，細部設計終於底定，即將邁入生產製造的重要里程碑。台灣高鐵公司指出，感謝雙方團隊在設計階段的積極投入，未來也將持續合作，讓列車早日投入營運，提供旅客更貼心的乘車體驗。

鄭光遠表示，新世代列車原本預計明年底交車，目前可提前數個月交付，這不僅為測試工作爭取更多時間，也確保新車上線時能夠更穩固與安全，特別向日立東芝聯盟表達期許，希望雙方共同努力，讓這批列車順利完成生產並投入服務。

為滿足旅客需求，台灣高鐵新世代列車導入多項升級設計，鄭光遠介紹，包括座椅升級，採用與日本N700S相同規格的座椅，內建充電設備，提升長途乘車舒適度；降噪與減震技術，搭載「列車全主動減震器系統」，並採用「降噪包覆」技術，使行車更加平穩安靜。

設計也考慮到旅客的特殊需求，新世代列車納入更多細緻、貼心的友善設施，不僅在哺（集）乳室增設洗手台、衣帽鉤與嬰兒座椅，提供更舒適的私密空間；輪椅席數由現行四席增加至六席，並設置輪椅固定裝置，讓無障礙旅客搭乘更便利。

車內資訊與行李空間也有進行優化，車廂內配置全彩LCD資訊顯示系統、到站燈光提示及雙層行李架，提升資訊可讀性與行李擺放便利性；流線外型與節能設計，新列車較現有700T列車更為流線，具備輕量化、高性能、節能等優勢。

此外，新世代列車的安全性能也有所提升，配備最新的列車控制與監測系統，確保行駛過程中的穩定性與安全性，新列車將搭載自動駕駛輔助系統（ATO），提升運行效率，並確保列車能夠精準停靠站台，並增強煞車系統，能有效縮短煞車距離，提高緊急應變能力。

山川拓也提到，日立東芝聯盟2023年5月18日與台灣高鐵簽約合作設計新世代列車，目前設計階段已接近完成，即將進行新增功能的設計變更，以提升列車的便利性、安全性及機能性。

山川拓也表示，4月下旬將展開部品測試與車輛結構及主要部件的製造，正式進入生產階段，並計劃邀請台灣高鐵幹部及董事長參訪日立與東芝的製造現場。

台灣高鐵公司表示，新世代列車預計2026年下半年陸續運抵台灣，進行靜態及動態測試，在確認列車性能並通過驗收後，預計2027年下半年正式投入營運，測試階段將包括行駛穩定性、安全性、能源效率與乘坐舒適度等各項檢測，確保新列車達到最佳運營狀態。