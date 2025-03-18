中保科秀AI無人機、機器人

2025年智慧城市展今（18）日開幕，中保科技集團是台灣科技保全產業龍頭，是展區規模最大廠商，是此次展會焦點。集團以「Smart City All in One」為參展主題，打造360度無人機的沉浸式創新空間，完整呈現消防勘災無人機的多元解決方案，並首度發布最新研發成果「安防巡檢機器人」。

中保科技（9917）董事長林建涵表示，這款結合AI與先進感測技術的智能機器人，能自主完成各種安全巡檢任務，提升巡檢效率及安全性，協助城市公安及防災，是象徵科技保全產業邁向智能化、自動化的里程碑。

中保科技在無人機整合平台的應用方面，展出「安防巡檢」、「消防勘災」及「自動巡檢」共三款AI無人機應用平台，其中新世代安防巡檢無人機有新一代的AI影像辨識功能，AI可自動偵測入侵者並進行追蹤和拍攝，當AI偵測到入侵人員，無人機可自動開始追蹤，搭配保全系統亦可連動無人機系統，管制中心可由遠端確認現場影像，而停機收納箱可自動更換無人機電池，也是一大創新。

林建涵指出，憑藉40多來在影像辨識與緊急救援領域的經驗，成功將AI影像分析技術整合至無人機平台，這項創新應用能自動偵測與追蹤可疑人員及車輛，即時將影像傳輸至監控中心，確保快速應對潛在威脅，提升安全防護效率。

中保科技智慧城市本部執行長周興國分析，開發出整合無人機的解決方案，可幫工地或建案帶來三大優勢，包括減少巡檢時間：透過無人機可快速覆蓋大範圍區域，縮短人工巡檢所需時間。

多角度視野與紀錄：從不同角度進行監控，完整記錄影像資料；降低巡檢公安風險：無人機執行危險區域巡檢任務，減少人員暴露於高風險環境的機會，克服艱困區域如高空、狹窄或危險區域，確保無死角監控。