麗嬰房經營 存在不確定性

國內知名童裝品牌麗嬰房（2911）近日因公告去年財報，截至2024年底，累積待彌補虧損達5.67億元，已超過實收資本額一半，加上簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，今（18）日起遭列為全額交割股，引發市場譁然。

麗嬰房昨天表示，公司股票變更為全額交割股，主因中國大陸地區市場低迷，導致多年營運虧損，造成每股淨值跌破5元，依規定須進行交易方式變更。目前除大陸地區業務將持續縮編以降低虧損，台灣營運一切正常，亦無經營風險。

麗嬰房屹立台灣童裝市場超過50年，為改善現況，已擬定五大具體改革措施，首要任務是加快大陸門市調整步伐。近年來持續縮減大陸門市，從巔峰時期1,000多家一路下滑，去年再關閉74家，截至今年2月底，大陸地區門市降至139家，內部目標是今年上半年縮減至百家以下，下半年將持續閉店。

其次，麗嬰房去年底已關閉台灣廠，整合兩岸供應鏈，透過供應鏈移轉，未來在生產彈性、品質、成本等方面能有效提升。台灣市場方面，將籌備中大型複合式門店，加強吸客能力。同時開發新市場及新事業，如第三方物流業務及RMN數位廣告代理業務等，以擴大營收來源。

麗嬰房也有活化資產計畫，包括上海辦公大樓共20層，除一層樓自用，其餘都出租，每年有穩健租金收益，未來不排除出售。其次，江蘇太倉物流中心在2021年底以售後租回方式處分太倉土地及建物，雖然已無所有權，但手上仍握有租約，未來可視需求評估轉租予其他業者。

針對去年底關閉的台灣廠及蘆竹物流閒置土地，麗嬰房正規劃資產活化與再利用。台灣廠閉廠後的空間轉為物流用途，公司也積極評估新業務發展機會或投資可能性。