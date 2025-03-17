麗寶樂園成為企業家庭日寵兒 去年企業日遊客達20萬人

根據觀光署最新公布2024年整年度主題遊樂園觀光人次排名，麗寶樂園渡假區以562萬觀光人潮，再度奪下全台最強樂園名號。占地200公頃的麗寶樂園渡假區，由於場地量能強大，每場次可舉辦超過1萬5,000人的活動，去年光是企業日遊客就高達20萬人，且持續成長中。

麗寶樂園渡假區集結了水陸雙樂園、國際級賽車場、雙飯店、OUTLET、全台最大摩天輪，除獲得一般遊客喜愛，更憑藉全包式旅遊的優勢，吸引上百間「全台前五百強」企業選擇在此舉辦企業家庭日。

麗寶樂園渡假區表示，企業舉辦企業日活動，業務團隊可以協助規劃客製化服務，在渡假區內住宿、會議、宴會、旅遊等多種項目；即日起至6月20日，麗寶樂園渡假區推出團體企業客專屬優惠，凡20人以上團客於三日前預約，每人玩樂園只要880元，再送天空之夢摩天輪搭乘券。

50人以上團客於五日前預約，玩樂園就送麗寶福容BUFFET午餐，每人1,200元；住宿也很優惠，麗寶福容大飯店雙人一泊二食優惠價每房5,800元+10%、賽車主題旅店雙人一泊一食玩樂園，每房3,800元+10%。

麗寶樂園的探索世界、馬拉灣水陸雙園區，共有30多項遊樂設施，提供包場舉辦團康活動多元活動空間選擇，例如樂園的兒童劇場可容納200人、世界劇場1,200人，麗寶休息站廣場可容納1萬人，適合舞台活動主場地。

另外，舉辦過知名音樂祭、熱氣球活動的東區落羽松大草原，可容納5萬人，連續多年舉辦跨年演唱會，容納10萬人以上的第二停車場，一旁還有全台最大摩天輪能播放企業指定燈光秀，讓家庭日規模更升級。

集結住宿與會議功能的麗寶福容大飯店共有272間房，適合舉辦會獎旅遊，挑高7米宴會廳，最高能席開130桌或是2,800人的會議空間，另有面積達780坪的國際展覽中心，是中部唯一設立於飯店內的大型室內展覽場地，共可容納3,000人，場地挑高無樑柱，可舉辦新品發表會、工商展覽、賽事宴席、團康活動、藝文展演等。