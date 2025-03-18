永豐餘擴張越南產能
永豐餘（1907）總經理駱秉正昨（17）日指出，受市場影響，第1季平均售價較疲弱，部分中國大陸廠商擴充產能，影響市場供需；儘管平均售價小幅下調，但因成本與費用同步緊縮，未必對獲利表現造成影響，仍有助於部分緩解壓力。
永豐餘表示，越南市場還在成長中，今年產能會再擴張；台灣由於之前市場處在供需失衡的狀態，今年會努力維持平衡。
針對今年展望，永豐餘說明，林漿紙事業群將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，並擴展紙纖維抽絲代替棉花及聚酯代塑應用，研發全循環產品；工紙紙器事業群將提高生質能代煤量，實踐減碳，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作；消費品事業群投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合。
面對淨零減碳挑戰，將以醣經濟結合數位科技，轉型氣候科技產業新商模，精進能源轉型與材料創新。
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