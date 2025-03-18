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關稅戰效應…造紙廠利多 華紙解析市場出現變化

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
華紙總經理陳瑞和。聯合報系資料照
華紙總經理陳瑞和。聯合報系資料照

近日傳出美國總統川普將對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅，華紙（1905）總經理陳瑞和昨（17）日表示，若政策落實且持續，將是利多。

歐洲市場可能填補美國對加拿大長纖紙漿的需求，進而推升價格，會使加拿大長纖紙漿轉向亞洲市場，亞洲區將出現便宜價格就能買到優良原物料，國內紙漿廠及家用品廠相當期待。

工紙大廠永豐餘與紙漿大廠華紙昨天共同召開法說會。陳瑞和指出，川普若對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅，會使加拿大長纖紙漿轉往亞洲拓展市場，帶來價格更具競爭力且品質優良的原料供應，不僅是紙漿，木片也是，正密切關注國際市場變動，將靈活調整採購策略。

紙漿價格方面，陳瑞和表示，長纖紙漿去年第2季來到高點，每噸價格站上750美元，但僅三個月時間就跌到550美元，主要反應中國大陸市場需求影響整體供應鏈。直到去年11月底，紙漿廠商撐不住開始調漲價格，每次上調20美元，至今連續上漲四個月，但目前市場呈現停滯狀態，下游製造業與包裝業受關稅政策變數影響，觀望氣氛濃厚。

陳瑞和表示，大陸年後開工率不如預期，漲勢受到抵抗，這幾天在上海舉行的「漿紙會議」是漲價關鍵，預計20日有較明確的結果。

他預估，長纖價格上行機率超過50%，且由於長短纖目前價差200美元，一般短纖在價差大的時候會往上走，達到量與制價的平衡。若這個月價格被市場接受，這兩個月價格往上走的機會較大。

永豐餘總經理駱秉正分析，工業用紙市場自去年第4季以來持續低迷，今年第1季整體需求仍顯疲弱。大陸2月以來工紙產業行情表現不佳，春節後紙廠陸續復工，市場供應快速恢復，但需求端表現放緩，導致成品紙及原料廢紙價格雙雙走低，紙企大廠庫存普遍增加。

法人指出，春節假期後紙廠陸續復工，大廠玖龍試探性上調出廠報價，但多數紙廠觀望為主，2月後工紙價格呈現下跌態勢，2月以來大陸廢紙價格同樣走低，紙廠雖因原料成本下滑利差得以維持，但因銷量不足，整體盈利未能充分展現。

加拿大 工紙 關稅

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