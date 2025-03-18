美攻擊胡塞組織 紅海之亂時間拉長 貨櫃三雄業績添想像空間

川普下令空襲胡塞組織，紅海危機影響時間勢必拉長，長榮（2603）、陽明 （2609）都表態在無法確保船舶航行安全情況下，不會返回紅海。世局愈亂恐加劇全球海運鏈的挑戰，2025年貨櫃輪再度面臨供、需失衡問題，有利運價後續走揚，貨櫃三雄業績再度出現想像空間。

美國總統川普下令對葉門胡塞組織（Houthi，或譯青年運動）發動先發制人攻擊，展現強度遠超過拜登政府任內的的「壓倒性武力」。專家擔心，胡塞勢必會大力反擊，屆時將演變成惡性循環。

根據外電，川普下令空襲胡塞，目前已有人員傷亡，紅海將危機動盪升級，全球貨櫃輪業者一直在觀望紅海變化，大家都要等到真的停火才敢返回，到目前為止，都沒有大型航商宣布重返紅海；現在戰事又起，在無法確定行走紅海海域安全性之前，航商航線服務仍持續繞行好望角，航行的航線拉長船舶的需求量就會增加，進一步推升運價走揚。

台驊用行動看好貨櫃輪市場今年景氣展望，昨（17）日公告，在今年1月14日到3月17日間，買進長榮1,550張，買進平均價格214.59元，交易總金額3.32億元；迄目前為止，台驊持有長榮海運達6,600張，持股金額為15.21億元，持股比率0.30%。

美國加徵關稅效應擴大，亞洲出口到北美的貨量一直處於觀望淡月走勢，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連九周下跌，來到1,319.34點，貨量不足情況下四大航線也是跌跌不休。

去年紅海危機爆發造成船舶供需吃緊，導致貨櫃海運運價大漲，貨櫃三雄2024年再度上演「航海王」傳奇，合計賺新台幣2,500億元；展望2025年，業者表示，航運市況多變，緊盯關稅戰、紅海危機擴大等變數，市場都認為，現在運價跌不算跌，要看紅海危機後4月運價走勢。

國內的物流業者也進一步分析，除了紅海事件外，全球貨櫃輪業者經過這些年的多頭行情，營運結構改變，每家手上都現金滿滿，近年來船商對於運價表現心中自有一把尺，不再像過去會亂砍價格搶貨，表態要調漲售價，宣示捍衛運價的動作強烈。

2024年長榮稅後純益為1,394.53億元，年增近三倍，每股盈餘（EPS）為64.87元，創歷史次高。陽明海運去年稅後純益641.79億元，EPS為18.38元；萬海航運稅後純益474.09億元，EPS為16.89元，均繳出漂亮的成績單。