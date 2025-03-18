兩岸靚人物／英諾賽科科技創辦人駱薇薇 科技界花木蘭 找路突圍

大陸第三代半導體氮化鎵功率半導體企業英諾賽科去年12月30日在香港聯合交易所主板掛牌上市，大陸氮化鎵半導體第一股誕生。其創辦者駱薇薇被視為「科技界的花木蘭」，自2017年創立英諾賽科以來，僅用七年時間便成為行業佼佼者，她採用自主掌控生產全流程應對行業中各種挑戰。

小米聯想都是客戶

駱薇薇畢業於紐西蘭梅西大學，她在2008年8月獲得應用數學博士學位後，於美國宇航局（NASA）工作15年，從高級項目經理一直做到首席科學家。2015年她毅然決然踏上創業之路，先後創立兩家專注於新材料研發的高科技企業，同時看到了第三代半導體產業的發展潛力，決定回大陸組建團隊，並於2017年成立英諾賽科。她帶領團隊選擇了極具挑戰性的8英寸矽基氮化鎵晶圓工藝。

據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）數據，新入局者要生產8英寸氮化鎵功率半導體產品可能需要長達九年時間，才能達到全面生產能力；而從6英寸向8英寸的過程同樣耗時且成本高昂，只有當良品率達到90%以上才算成功。但英諾賽科僅用七年便成為全球首家實現8英寸矽基氮化鎵量產的企業。

「經驗不該成為發展的瓶頸和壁壘，如果覺得它是可行的，你所有的感官和智慧都會為之敞開，你會找到路徑去做」，駱薇薇曾在一場訪談中如此表述。

在消費電子領域，英諾賽科已經擁有小米、OPPO、vivo、榮耀、聯想等知名客戶。此外，公司也進入了電動汽車和自動駕駛領域，推出100V車規級氮化鎵器件。

連大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群也關注到英諾賽科的潛力與實力，在2021年英諾賽科的C輪融資中，以個人身分斥資人民幣2億元購買價值人民幣7,504.54萬元的公司註冊資本份額。這也是他首次以個人身分投資一家半導體公司。且寧德時代自2022年起一直是英諾賽科大客戶。

駱薇薇創業初期並非一帆風順，她在一開始面臨多重挑戰，包括科研環境不佳、人才稀缺、科研資金不足及關鍵設備被歐美禁運等。面對這些困難，她通過企業內部改革，逆向倒置應用端、改裝二手設備、加速人才培養等手段，實現降本增效。

一條龍模式搶市占

此外，對於英諾賽科能做到如此成績，也有觀點認為這與駱薇薇讓英諾賽科採用IDM全產業鏈模式有關，其實現了從設計、製造到測試的自主控制。該模式不但能確保產品質量和產能的穩定性，還能以更具競爭力的價格策略立足市場。

目前英諾賽科擁有珠海及蘇州兩座生產基地，截至2023年12月31日，公司設計產能達到每月1萬片晶圓。且按氮化鎵分立器件出貨量統計，英諾賽科2023年在全球氮化鎵功率半導體公司中排名第一，市占率達42.4%。

不過，從招股書來看，目前英諾賽科仍面臨許多挑戰：一方面財務仍處於虧損，據其向港交所提交的上市申請文件顯示，公司在近年來處於虧損狀態。這主要是由於IDM模式的企業在前期需投入大量資金用於研發、工廠建設和設備購置等；另一方面，其仍與競爭對手處於訴訟階段，包括宜普電源轉換公司（EPC）及英飛凌針對其若干產品潛在知識產權侵權提出的訴訟，且涉及美國、德國多地。如判決不利，可能得面臨賠償或禁止生產風險。

在面對當前挑戰下，英諾賽科在港上市是面對海外布局的另一步，駱薇薇將帶領英諾賽科在風浪中持續前行，值得關注。