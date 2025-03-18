發現薇趨勢／創業者壓力沉重 別忽略心理健康

近日發生了一起震驚社會的事件，在一個技術長離職交接的會議中，董事長失控持刀傷人致死，引發社會對職場管理與心理健康的廣泛討論。當然，該事件未來發展自有法律論斷，但也讓我們反思一個少有人探討的問題：當創辦人全力推動公司前進之際，誰來關心他們的心理健康？

這間科技公司才剛完成募資準備上市，原本將迎接光明的未來；然而，從成功募資的欣喜到管理層的極端衝突，一切急轉直下，最終釀成悲劇。

坊間有許多向上管理、職場生存法則的書籍，市面上也充斥各種成功學與管理學的教戰手冊，近年來心理健康相關書籍更霸占暢銷排行榜，這些議題通常著眼於員工，而「創辦人」與「董事長」卻常被忽略。

許多新創課程與指導計畫專注於如何打造商業模式、提升市場競爭力與團隊管理，卻極少提及創辦人的心理健康。彷彿只要戰略正確，執行得當，企業就能成功，卻沒有人問：帶領這家公司的創辦人，是否真的能撐到成功的那一天？

創辦人不只是公司的領導者，還可能是技術開發者、財務規劃者、產品經理、業務推手，甚至是客服與危機公關的最後防線。在市場競爭激烈、資金壓力與股東期待的夾擊下，許多創辦人將自己逼入極限，長時間處於高壓、焦慮甚至孤立狀態。

從創業的第一天起，創辦人就像走上一條險峻的登山之路。面對投資人的質疑、用戶的批評、團隊的期望，他們無法示弱。失敗的創業者被視為「撐不住」，成功的則被歌頌為「意志力過人」的典範。然而這種刻板印象卻忽略了一個關鍵事實——就算是創業者，也需要被支持與理解。

從外界看來，董事長的權力至高無上，實際上，他們卻往往身處「無法求助」的困境。對內，他們是團隊的主心骨，若向員工訴說壓力，可能影響團隊士氣；對投資人，他們必須展現自信，若透露公司經營的挑戰，可能引發資金動搖；對家人與朋友，他們報喜不報憂，身邊的人未必理解創業的苦楚，甚至可能認為「你自己選的路，自己應該撐住」。

這樣的心理壓力長期累積，容易導致創辦人陷入過勞、焦慮，甚至抑鬱。許多創業者專注於公司的成長，卻忽略自己的心理健康，直到情緒失控或身心崩潰，才意識到問題的嚴重。

在新創圈中，我們常強調創辦人的決策力、戰略思維與執行力，卻很少談論「情商」。事實上，創業者若缺乏足夠的情緒管理能力，極端壓力下的情緒爆發可能導致嚴重的後果。許多成功創業者的故事裡，除了關鍵時刻的機運，更重要的是如何在人生低潮時控制情緒。

領導者不只需要決策，也必須能處理內部衝突。當管理層意見不合時，如何在情緒不影響判斷的前提下溝通，才能妥善決定公司的文化與未來。

創辦人兼董事長的心理健康問題不該是禁忌話題。國外有些創投機構提供心理諮詢資源，讓創辦人能適時尋求幫助，也有創業者社群提供交流空間，讓創業者分享成功經驗、彼此扶持。

這次的新聞震撼了新創圈，不只是事件的激烈程度，更因為它讓我們看見創業者心理健康被忽略的現實。董事長，不是超人；創辦人，也不是機器。事業成功的條件，除了商業模式、市場策略、技術創新之外，也應該關注創辦人本身是否能健康地走完這條路。

創業不只是一場人際的戰爭，更是一場需要支持與理解的長跑。