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慧洋董事會核准訂購兩艘3.9萬噸高規格散裝貨輪

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

慧洋-KY（2637）17日公告董事會核准向內海造船株式會社訂購兩艘3.9萬噸高規格散裝貨輪，每艘造價以不高於3,537.5萬美元（約台幣11.67億元）為限。慧洋目前建造中船舶共有13艘，待今日核定的兩艘完成簽約後，訂造中船舶累計將達15艘。

散裝船業者指出，因為烏克蘭戰爭拖延時間太久，許多重要基礎建設碼頭都損傷嚴重，所以大型船舶不易靠港，根據近期的運價，就可以看出來，第一波重建商機以小型船需求量最大，依序才會開始擴大到中型船再到大型船。

慧洋目前已簽約的13艘船當中，有11艘是4萬噸輕便型船，最後兩艘是8.24萬噸巴拿系列卡薩姆型船，預計今年10月與12月各交1艘4萬噸輕便型船，最後兩艘則是排在2027年8月與9月交船。這次決定增訂的兩艘，目前交船期未定，有可能排到2028年。

業者指出，俄烏被認為不久後可能停火，戰期拉長破壞嚴重，預期將帶來龐大的重建商機，再加上散裝船市場供給相當緊，是一個淺碟市場，只要需求一出籠，市場供給吃緊，運價就會立即反彈，市場已經開始有業者從觀望進場租船，而且上升的速度會很快。

慧洋 散裝船

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