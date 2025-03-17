快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

信義房屋深耕社區、助攻桃園購物節 經發局：活動發票登錄金額逾64億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

桃園市政府17日於市府文化局舉辦桃園購物節壓軸記者會，現場抽出包含信義房屋贊助禮品在內700多份壓軸獎項，最大獎1,000萬現金17日開獎；桃園市經濟發展局表示，本次活動發票登錄逾64億元，串聯兩大在地活動的經濟效益顯著。

2025年桃園購物節圓滿落幕，本屆桃園購物節，民眾只要在桃園市內消費滿300元並完成發票登錄，即可參加幸運抽獎，今年獎項包括1,000萬元現金個人首獎、3台豪車、13部機車、iPhone手機、長榮航空機票等超值大獎。

桃園市經濟發展局表示，本次活動發票登錄金額突破64億元，此屆參與活動會員數及發票登錄都成長一倍，消費發票登錄突破217萬張，可見串聯年貨採購熱潮及台灣燈會活動，並邀請信義房屋、第一銀行、國瑞汽車、桃苗汽車、家樂福、SOGO等超過30家企業共襄盛舉，帶動在地商圈消費活絡。

信義房屋仲介運營二處協理郭禮偉指出，信義房屋此次贊助iPhone 16 及 16 Pro 共6支智慧型手機，為活動錦上添花。作為深耕桃園的在地社區夥伴，信義房屋不僅專注於房仲專業，更積極參與各類公益與社區活動，致力於成為促進社區繁榮的重要推手。

展望桃園房市，郭禮偉表示，桃園憑藉便捷的交通網路及相對合理的房價優勢，吸引越來越多首購族及北市外溢人口遷入。隨著桃園航空城計畫推進，未來10年預計帶來數萬人口移入，加上各項基礎建設持續完善，區域生活品質與便利性顯著提升，2025年桃園房市可望維持穩健成長，前景看好。

信義房屋 智慧型手機 消費

延伸閱讀

桃園市與馬紹爾奧爾環礁締結姐妹市 盼深化友誼

桃園購物節抽中千萬現金 她自爆「剛失業」：不知怎麼花這筆錢？

雲林成龍社區10米巨人壁畫 盼關注暖化與地層下陷

淡水新春街社區地下停車場電動機車起火 燒毀11輛機車

相關新聞

傳銀行再縮房貸成數！專家：房市買氣恐低至下半年

房市資金持續緊俏，市場盛傳，國內龍頭銀行房貸條件比以往更嚴格，現在年收入幾乎要近200萬元，才能貸款8成買2000萬的房...

高鐵簽署新世代列車增補協議 董事長鄭光遠：新車更舒適與平穩

高鐵董事長鄭光遠、日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）、交通部部長陳世凱下午出席台灣高鐵與日立東芝...

高鐵與日立東芝簽約增補設計多6項目 新列車有望提前上路

台灣高2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元），今天再增補列車減震降噪系統...

產工批台鐵為節流「歪招盡出」違法強制員工加班採補休

台鐵公司化首年虧損137.9億元，創歷史新高，台鐵產業工會今控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等...

高雄亞灣智慧公宅二期評選出爐 將提供650戶社宅

配合「亞灣2.0智慧創新園區」等項開發計畫，高雄市政府完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期工程實施者綜合評選，都發局...

麗寶樂園渡假區多元場地 一站全包搶攻企業家庭日商機

根據觀光署最新公布2024年整年度主題遊樂園觀光人次排名，麗寶樂園渡假區以562萬觀光人潮，再度奪下全台最強樂園名號，占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。