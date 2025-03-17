樞紐軸承大廠新日興進駐「遠雄商舟」 砸6.1億元買4戶
遠雄（5522）17日公告，出售商辦「遠雄商舟」房地4戶、車位25車，交易總金額約6.1億元，買方為新日興股份有限公司，預計處分利潤率約20-23%。
遠雄指出，「遠雄商舟」目前已售八成以上，力拚上半年可望完銷，該案預計4月可拿到使照，最快第3季就可開始交屋認列營收，將成為今年的營運動能之一。
近年遠雄建設住宅、商辦雙頭布局，手上位在北士科的商辦大案「遠雄商舟」已進入銷售尾聲，且政府打住不打商，近年辦公市場受惠台商回流、產業擴產升級等，且科技業、電子業還是有企業總部的需求，不少自用型買方偏好新的辦公室大樓，讓商用不動產市場交易熱絡。
遠雄今年進入完工入帳期，包括北士科商辦案「遠雄商舟」在內，還有台北市住宅案約40億元、桃園市住宅案28億元、台中住宅案181億元及台南住宅案25億元，合計今年完工量約368億元。
展望未來，遠雄表示，目前北、中、南在手建設開發案分布均衡，若以七都來看，推案主力戰場為台中、高雄及台南等，未來將持續參與多元的土地開發模式，不論是購地、都更、危老、公辦都更案等皆會積極評估合適的標的。
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