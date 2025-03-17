高鐵簽署新世代列車增補協議 董事長鄭光遠：新車更舒適與平穩
高鐵董事長鄭光遠、日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）、交通部部長陳世凱下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。
董事長鄭光遠致詞時表示，增補契約的簽訂，象徵著台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑。他特別感謝交通部、鐵道局及台灣高鐵董事會在採購過程中給予的支持，期許新世代列車早日投入營運，讓旅客親身感受車內許多貼心、舒適的設計。
台灣高鐵與日立東芝聯盟於2023年5月簽訂「台灣高鐵新世代列車組採購契約」，隨即展開細部設計作業的討論。經雙方歷時約二年討論後，台灣高鐵公司確定將為新車增購多項符合旅客期待的貼心設施，包括：為提升長途搭乘時的舒適度與平穩度，列車座椅升級成與N700S原廠規格相同、具充電設備的座椅；同時，車廂內導入「列車全主動減震器系統」，車間通道則採用「降噪包覆」裝置，使車廂內的降噪、減震達到與現行日本車款相同的水準。
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