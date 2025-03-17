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高鐵簽署新世代列車增補協議 董事長鄭光遠：新車更舒適與平穩

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
高鐵董事長鄭光遠致詞時表示，增補契約的簽訂，象徵著台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑。記者蘇健忠／攝影
高鐵董事長鄭光遠致詞時表示，增補契約的簽訂，象徵著台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑。記者蘇健忠／攝影

高鐵董事長鄭光遠、日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）、交通部部長陳世凱下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。

董事長鄭光遠致詞時表示，增補契約的簽訂，象徵著台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑。他特別感謝交通部、鐵道局及台灣高鐵董事會在採購過程中給予的支持，期許新世代列車早日投入營運，讓旅客親身感受車內許多貼心、舒適的設計。

台灣高鐵與日立東芝聯盟於2023年5月簽訂「台灣高鐵新世代列車組採購契約」，隨即展開細部設計作業的討論。經雙方歷時約二年討論後，台灣高鐵公司確定將為新車增購多項符合旅客期待的貼心設施，包括：為提升長途搭乘時的舒適度與平穩度，列車座椅升級成與N700S原廠規格相同、具充電設備的座椅；同時，車廂內導入「列車全主動減震器系統」，車間通道則採用「降噪包覆」裝置，使車廂內的降噪、減震達到與現行日本車款相同的水準。

高鐵董事長鄭光遠（左）、交通部部長陳世凱（右）下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。記者蘇健忠／攝影
高鐵董事長鄭光遠（左）、交通部部長陳世凱（右）下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。記者蘇健忠／攝影
高鐵董事長鄭光遠下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。記者蘇健忠／攝影
高鐵董事長鄭光遠下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。記者蘇健忠／攝影
高鐵董事長鄭光遠（左三）、日立東芝聯盟代表山川拓也（右三）（Takuya Yamakawa）、交通部部長陳世凱（左四）下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。記者蘇健忠／攝影
高鐵董事長鄭光遠（左三）、日立東芝聯盟代表山川拓也（右三）（Takuya Yamakawa）、交通部部長陳世凱（左四）下午出席台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）在台北圓山大飯店舉辦的「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。記者蘇健忠／攝影

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