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社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

廢鐵原料穩定 豐興、東鋼、台鋼建築用鋼維持平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

國際廢鋼行情持穩，豐興（2015）17日開盤，國內廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤；另H型鋼大廠東鋼3月下半月基價持平；區域供應廠易昇、慶欣欣同步平盤，但維持周一每公噸100元優惠專案，建築用鋼市場穩健前行。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格穩定趨堅。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼平盤、報價320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.45美元上漲至103.95美元。

在廢鋼穩定的狀況下，豐興業務會議決定，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品全面持平。廢鋼牌價每公噸9300元、鋼筋1.79萬元、型鋼2.47萬元。

東和鋼鐵17日通知經銷商，3月上半月H型鋼每公噸漲400元後，下半月H型鋼基價持平，要求客戶在3月19日（三）下班前提供訂單明細，以利生產排程規劃。

台鋼集團17日鋼筋開平盤，易昇普通鋼筋每公噸1.77萬元、盤元鋼筋1.81萬元，慶欣欣鋼筋1.79萬元，同時各祭出周一專案，每公噸折讓100元。

東和鋼鐵 豐興

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