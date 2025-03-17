高鐵與日立東芝簽約增補設計多6項目 新列車有望提前上路

台灣高2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元），今天再增補列車減震降噪系統、輪椅席增為6席並有輪椅固定裝置、列車哺乳室新增洗手台及嬰兒座椅等，增補金額約新台幣30億元。董事長鄭光遠說，原預計2026年下半年送運抵台、2027年下半年投入營運，但若生產過程順利。有望提早上路。

台灣高鐵公司與日立東芝聯盟（HTSC）今下午於圓山大飯店，舉辦「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮，由台灣高鐵董事長鄭光遠與立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）先生共同簽署，交通部陳世凱部長應邀到場擔任見證人，鐵道局長楊正君也出席見證。

董事長鄭光遠表示，進行增補契約簽訂，象徵台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑，「山川拓也先生告訴我，若生產過程順利，有望提前交車、上路」，讓台灣旅客盡快感受列車提供的貼心服務。

鄭光遠指出，新世代列車增補內容，包含列車座椅升級成與N700S原廠規格相同、具充電設備的座椅；車廂內導入「列車全主動減震器系統」，車間通道則採用「降噪包覆」裝置，讓廂內的降噪、減震達到與現行日本車款相同的水準。

針對旅客的特殊需求，高鐵新世代列車也增補包含哺（集）乳室內新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，讓有哺（集）乳需求的旅客，能夠享有隱私且更舒適的空間；輪椅席數量增加到6席，較現行高鐵列車的4席再增加2席，並設置輪椅固定裝置。

高鐵表示，新世代列車細部設計確定後，及殃進入製造階段，預計2026年下半年陸續運送抵台，進行靜態及動態測試，在確認列車性能、通過驗收作業後，2027下半年正式投入營運。

台灣高鐵通車營運至迄今已逾18年，累計旅運9.1億人次，已是台灣南來北往重要交通工具。新世代列車不僅外觀較台灣高鐵現有的700T列車更流線，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點，將來新車車廂內配置有全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備。