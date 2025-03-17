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建築安全新篇章 中部地區首次舉辦大型工地施工品質觀摩會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中市結構技師公會及台中市土木技師公會一同前往觀摩了解好品質系統化工法。圖／建築安全履歷協會提供
台中市結構技師公會及台中市土木技師公會一同前往觀摩了解好品質系統化工法。圖／建築安全履歷協會提供

建築安全履歷協會與元境建設攜手合作的「元境大喜」建案，17日舉辦於台中地區舉辦三場大型「Alfa Safe耐震系統工法」施工品質觀摩會，現場包括臺中市政府、相關土木結構專業工會團體及建築業界同仁相繼前往觀摩，參觀交流臺灣建築系統化鋼筋工程的安全與品質。

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，隨著臺灣地震頻傳以及老舊建築的安全隱憂，提升建築的安全性不再是選擇，而是每個人都應有的責任。推動建築安全履歷安全品質透明化，旨在強化公眾對建築安全的認識，尤其建築內部「看不見的地方」，才是保障居住者安全的重要關鍵。

正因臺灣地理環境因素受地震頻繁的威脅，又加上建築業面臨缺工與缺料的困境，直接影響到建築施工安全的品質問題。戴雲發指出，《臺灣建築50年》紀錄台灣建築歷史一書中提到，國內建築品質不佳的兩大原因分別是鋼筋綁紮工法過於複雜，以及工人管理與訓練的困難。因此，推動「Alfa Safe耐震系統化工法」及「建築安全履歷品質透明化」，是能有效解決國內建築品質不佳的最佳方式，全台已有六百個建案案例，不分大小建築都能採用，不僅能大幅提升建築耐震韌性還能降低建築外牆裂漏水疑慮。

面對當前都市更新與危老重建的熱潮，戴雲發強調，「Alfa Safe耐震系統工法」已被納入智慧建築獎勵計畫，有望為業界爭取額外的容積獎勵，期待集合更多建築夥伴，共同打造更安全、健康的居住環境。同時，對於無法及時進行都市更新的老舊房屋，政府目前也在推動柱子補強方案，透過「Alfa Safe耐震系統工法」，可以有效提升梁柱的耐震能力，確保建築的居住安全品質。

台中土木技師公會理事長林育信表示，好的設計如果沒有好的施工，那設計和施工的分數不是相加，假設設計一百分、施工六十分，那結果還是六十分，當有一百分的設計加上一百分的施工，這樣子的工程品質完成度才會是一百分，而「Alfa Safe耐震系統工法」確實有達到好的施工品質，才敢開放給大家來參觀，希望業界採用之後工程界的品質都能夠大幅提升。

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