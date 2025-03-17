建築安全新篇章 中部地區首次舉辦大型工地施工品質觀摩會

建築安全履歷協會與元境建設攜手合作的「元境大喜」建案，17日舉辦於台中地區舉辦三場大型「Alfa Safe耐震系統工法」施工品質觀摩會，現場包括臺中市政府、相關土木結構專業工會團體及建築業界同仁相繼前往觀摩，參觀交流臺灣建築系統化鋼筋工程的安全與品質。

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，隨著臺灣地震頻傳以及老舊建築的安全隱憂，提升建築的安全性不再是選擇，而是每個人都應有的責任。推動建築安全履歷安全品質透明化，旨在強化公眾對建築安全的認識，尤其建築內部「看不見的地方」，才是保障居住者安全的重要關鍵。

正因臺灣地理環境因素受地震頻繁的威脅，又加上建築業面臨缺工與缺料的困境，直接影響到建築施工安全的品質問題。戴雲發指出，《臺灣建築50年》紀錄台灣建築歷史一書中提到，國內建築品質不佳的兩大原因分別是鋼筋綁紮工法過於複雜，以及工人管理與訓練的困難。因此，推動「Alfa Safe耐震系統化工法」及「建築安全履歷品質透明化」，是能有效解決國內建築品質不佳的最佳方式，全台已有六百個建案案例，不分大小建築都能採用，不僅能大幅提升建築耐震韌性還能降低建築外牆裂漏水疑慮。

面對當前都市更新與危老重建的熱潮，戴雲發強調，「Alfa Safe耐震系統工法」已被納入智慧建築獎勵計畫，有望為業界爭取額外的容積獎勵，期待集合更多建築夥伴，共同打造更安全、健康的居住環境。同時，對於無法及時進行都市更新的老舊房屋，政府目前也在推動柱子補強方案，透過「Alfa Safe耐震系統工法」，可以有效提升梁柱的耐震能力，確保建築的居住安全品質。

台中土木技師公會理事長林育信表示，好的設計如果沒有好的施工，那設計和施工的分數不是相加，假設設計一百分、施工六十分，那結果還是六十分，當有一百分的設計加上一百分的施工，這樣子的工程品質完成度才會是一百分，而「Alfa Safe耐震系統工法」確實有達到好的施工品質，才敢開放給大家來參觀，希望業界採用之後工程界的品質都能夠大幅提升。