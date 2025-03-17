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統一加入網路家庭董事會 兩席個人董事辭職完成程序

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）今天公告，兩席個人董事辭職，分別為執行長張瑜珊、財務長周磊，以完成統一（1216）加入網路家庭董事會的相關程序。

網路家庭今年將改選董事，將提出新董事提名名單，預計也將正式提名統一兩位董事代表，後續選任後正式進入董事會。

統一透過私募案投資網路家庭，今年2月14日網路家庭公告，公司法人董事改派代表人，現有之法人董事賽特資訊服務股份有限公司改派兩席法人代表，包括統一超商數位發展中心主管林振德與統一超商物流長胡長熹。

統一超商 網路家庭

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