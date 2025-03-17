裕隆集團校園徵才前哨站 台大「工程好好玩」市集

3月全台校園徵才季、就業博覽會開跑，裕隆集團攜手嚴慶齡工業發展基金會、臺灣大學工學博物館，上周末舉辦「工程好好玩」市集，以「工程教育」為主題、「人才扎根」為宗旨，匯集9家熱愛創造、鑽研工程的團隊，與國高中生探索學涯志趣的臺大杜鵑花節同步，讓臺大校園除了豐富的就業資訊、科系及社團博覽，更有適合學齡兒童至高中生的科學領域知識、手作課程體驗、科技實品展示，啟發莘莘學子對工學的興趣，看見工程發展的趨勢及全新樣貌。

市集現場展出北科大學生方程式賽車隊、臺大賽車隊、高科大阿波羅太陽能車隊打造的綠能運具，參與者可以親自遙控陽交大無人機團隊設計的無人機、發射STAR學生火箭團隊製作的水火箭，活動也邀請到關心科學及思辯教育的組織Lead For Taiwan、史汀實驗室、Fun Maker提供手作互動遊戲，臺大機械系學會、陽交大無人機團隊帶領孩子製作減速箱、滑翔飛行器，精彩工作坊讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

工程好好玩市集在臺大工學博物館前廣場舉辦別具意義，工博館為機械系館舊址，近年變身博物館希望能立足工程科學、跨界人社藝術，提升歷史建築存在的意義。而過去嚴慶齡工業發展基金會與國立臺灣大學合設臺大嚴慶齡工業研究中心，車輛研發、工程設計逐漸在臺大208研究室萌芽，透過此次市集啟蒙與傳承工程教育，讓孩子在歷史的起點啟航自己的故事。