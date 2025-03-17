momo攜三大超商 循環箱計畫全面啟動

台灣綠活電商momo富邦媒（8454）再創永續新標竿。17日宣布響應經濟部商業發展署「循環箱計畫」，全面啟用可重複使用與回收再製的循環箱，首度攜手三大超商，打造覆蓋最廣的循環包裝回收生態圈。即日起，全台超過1萬家7-ELEVEN、全家、萊爾富門市陸續加入回收陣容，讓消費者能夠更便捷地參與綠色消費行動，共同推動環境永續發展。

momo長期致力於推動綠色消費模式，積極落實ESG永續行動。2023年9月啟動「綠活會員」計畫，至2024年底會員數已達近70萬人，成功凝聚關注環保議題的消費族群，帶動2024年momo循環袋回收率提升至21.4%，展現消費者對永續行動的積極參與。此次「循環箱計畫」亦將透過綠活會員專屬服務，進一步提升循環包裝的使用與回收率，打造更完善的綠色消費生態。

在網購包材減量議題上，momo積極響環境部「網購包裝減量計畫」，從包裝減量、環境友善材質、循環包裝三大方向著手，推動更環保的物流方案。目前，momo除採用可重複使用的「循環袋」外，「momo紙箱」亦採用超過90%再生紙漿製成，提供46種不同規格，並透過AI技術精準計算最適化包裝，有效減少紙箱與包材使用。

這次「循環箱計畫」更進一步優化回收機制，攜手三大超商打造遍布全台的循環包裝回收據點，包含3月24日首先開放全家與萊爾富門市回收服務，7-ELEVEN亦將於4月份加入回收陣容。透過綿密且便捷的回收據點，讓消費者能隨時就近歸還循環箱，降低回收門檻，進一步推動綠色消費行動。

momo指出，消費者只需簡單三個步驟，就能輕鬆參與「循環箱計畫」。首先加入momo綠活會員，優先享受循環箱配送服務。收到包裹並確認商品無誤後，掃描箱體上的QR Code取得專屬回收碼。最後，前往超商門市列印單據，並將循環箱交付店員，即可完成回收流程。鼓勵消費者參與循環行動，momo未來將導入「綠活回收獎勵」，提供專屬折扣與回饋機制，讓環保不僅是一種理念，更成為消費體驗的一部分。