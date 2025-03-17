傳銀行再縮房貸成數！專家：房市買氣恐低至下半年

房市資金持續緊俏，市場盛傳，國內龍頭銀行房貸條件比以往更嚴格，現在年收入幾乎要近200萬元，才能貸款8成買2000萬的房子。在房貸風波愈演愈烈的情況下，衝擊中古屋、即將交屋的預售屋，專家指出，市場買氣恐怕將低迷至下半年。

去年7月開始出現房貸滿水位現象，難貸、排隊狀況頻傳，到了今年不僅房貸問題沒有趨緩，反而更加嚴重，近期市場傳，有國內龍頭銀行還要縮減房貸成數，若以總價2000萬元的房屋來看，想要貸款8成，月收入條件至少要逾16萬元，年收入要近200萬元，才可能被核貸8成，相比過去收支比70%上限的情況下，收入必須足足翻了近一倍才能貸款8成。

針對房貸縮減成數問題，高力國際董事黃舒衛認為，目前龍頭銀行已經開始強力執行、符合央行要求的「自主管理不動產貸款具體改善方案」，這也勢必會影響其他金融機構會回歸到最嚴謹的方式，也就是說，未來銀行會積極檢視借款人的所得及負債比是否符合授信跟風控的要求，杜絕過去拉槓桿或是擦邊球的購屋族。

對於房市的影響，黃舒衛指出，房貸條件愈來愈嚴格，首先最直接衝擊的勢必就是中古屋，不僅自備款得拉高，年收入也必須實力堅強，預期中古屋的買氣會持續低迷至下半年。

預售市場方面，受衝擊的力道亦不容小覷，尤其是先前以低首付購置預售個案，又面臨即將要交屋的買方，因為銀行會認為買方向建商借款的也是屬於負債比之一，若這些即將交屋的族群資金不夠，那就只有兩個方向，一個是2023年7月平均地權條例以前買預售屋還可以換約，加上近年房價漲多，大概還能平轉或小賺出場，而2023年7月後買的則只能選擇解約，付給建商違約金。

至於對建商的影響，黃舒衛認為，土建融下調、餘屋貸款降低三成等，都讓建商壓力增大，去年建商也開始一直發債，利息負擔越來越重，也會導致成本變高，儘管現階段市場並未明顯有感降價，但建商會要求個案去化速度，也不想要手上餘屋增多，現在已經不少建商開始以送家電、裝修等方式去讓利，藉此維持實價登錄的價格，「事實上，預售單價沒有往上調，就是降價的一種。」

住展雜誌企研室總監暨陳炳辰認為，在央行嚴格金檢，銀行業者也必須預防房貸滿水位危機重演，即便應在去年下半年交易量弱，出現一定的放款空間，但如今貸款條件卻傳依舊從嚴，不少新案交屋審視買方背景，若職業別收入不夠寬裕，資產實力不強，甚至是投資客，都難在貸款條件上有所發揮，甚至就算是大建商的案子亦無優待，難以倖免，因此也會影響預售市場信心，買氣低迷恐怕會延至下半年。