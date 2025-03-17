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楠梓園區首季徵才21日登場 6大企業釋出逾百職缺

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
楠梓科技產業園區將於3月21日舉辦第1季現場徵才活動。照片／園管局提供
楠梓科技產業園區將於3月21日舉辦第1季現場徵才活動。照片／園管局提供

楠梓科技產業園區將於3月21日舉辦第1季現場徵才活動，集結華泰電子、日月光半導體、穎崴科技、旺詮、台住電子、迅束企業等6家知名企業，釋出139個職缺。月薪最高可達4萬2,000元，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、環境管理人員等多元職位，期望吸引具相關專業背景的人才。

經濟部產業園區管理局(簡稱園管局)表示，此次徵才活動不僅提供技術型及管理類職缺，更設有完整培訓計畫，幫助求職者迅速融入職場。其中華泰電子推出製程工程師、品保工程師、產品工程師等技術職位，月薪從3萬7,000元起，適合電子、電機、機械相關背景人才。迅束企業則釋出50名環境管理人員職缺，月薪可達4萬2,000元，並開放清潔管理主任、駐廠行政等多元職位。

本次徵才活動亦強調社會責任，華泰電子特別設置身障專區，提供適合職缺並依應聘者專長安排合適職位，鼓勵多元人才進入職場，這不僅拓展就業機會，也促進職場多元與包容。

園管局強調，楠梓園區作為南臺灣高科技產業聚落，積極推動產業升級發展，此次徵才活動讓企業與求職者能有效銜接，企業可藉此吸納優秀人才，而求職者則能快速進入職場，創造雙贏局面。

工程師 徵才活動 職場

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