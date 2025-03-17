港務公司參加「2050淨零城市展」 展現智慧能源與低碳應用成果

因應全球邁向數位科技與淨零轉型浪潮，港務公司推動「臺灣港群智慧轉型計畫」，導入智慧科技實現港口數位與永續雙軸轉型，本次參加「2050淨零城市展」，以「智慧科技打造綠色永續港灣」為主題，展現智慧能源管理、植栽數位管理及低碳運輸物流園區等推動亮點。

「2050淨零城市展」該展覽將於3月18日至21日在台北南港展覽館2館4樓舉行，港務公司攤位設於「交通願景館」(R713a)。

港務公司表示，本次展覽呈現三大具體成果，透過建置「智慧能源管理系統」全時監控港區能源使用狀態，達成需量管理、智慧調度及契約容量最佳化目標，結合儲創能設備建置，預期可節省7%-10%能源消耗，落實港口永續發展。

臺灣港群積極推動植林減碳工作，總植栽面積已達773公頃，年減碳量約7,730公噸，透過建立「植栽管理資料庫系統」，即時掌握港區植栽分布與生長情形，展現以自然為本的永續解方；同時攜手東立物流公司打造「臺北港南碼頭智慧車輛產業園區」，整合智慧綠能與汽車物流技術，建立低碳運輸基地。

活動現場透過系統實體操作體驗，與國內外參展嘉賓進行交流，歡迎參展來賓踴躍前往參觀，共同探索現代化港口最新發展趨勢與成果。此外，港務公司於「交通願景館」主舞台技術PITCH活動中，邀請合作夥伴-思納捷科技公司分享基隆分公司智慧能源管理系統建置成果，深化產業技術互動交流，