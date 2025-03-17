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高雄亞灣智慧公宅二期評選出爐 將提供650戶社宅

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期工程實施者綜合評選結果出爐，總投資金額逾110億元。圖／高市都發局提供
「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期工程實施者綜合評選結果出爐，總投資金額逾110億元。圖／高市都發局提供

配合「亞灣2.0智慧創新園區」等項開發計畫，高雄市政府完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期工程實施者綜合評選，都發局表示，由國揚集團子公司威力國際開發公司領銜，會同藏美集團所屬藏裕營造組成合作聯盟，獲選最優申請人，全案預估投資金額逾110億元，將提供650戶社會住宅，加上一期計畫，共計1200戶社宅。

鴻海、輝達、宏達電、信驊科技等知名企業陸續進駐亞洲新灣區，亞灣智慧公宅第一期工程已於2022年動土，規畫興建634戶社宅。副市長林欽榮表示，為提供高品質居住環境，市府推動亞灣智慧公宅計畫，整合智慧科技與宜居環境，讓人才留得下、住得好。

都發局長吳文彥說，本案規畵興建4.3萬坪量體，2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅。全區以「5GAIoT智慧建築」、「城中的公園」為理念，地面層保留大面積的開放空間，營造都市綠帶並搭配立體綠化設計，導入節能及景觀生態系統，以取得黃金級綠建築、銀級智慧建築、新建建築能效1級、低碳建築2級及耐震設計為目標。

都發局表示，第二期工程預計分回650戶做為社會住宅，加上第一期工程，總計可提供約1200戶社會住宅，並於地面1、2層規劃多元公共設施空間、商業設施。預計今年第二季可完成簽約，啟動「都更168專案」協助都市更新相關審議作業。

「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期評選結果出爐，將興建2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅。圖／高市都發局提供
「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期評選結果出爐，將興建2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅。圖／高市都發局提供
「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期評選結果出爐，將興建2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅。圖／高市都發局提供
「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期評選結果出爐，將興建2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅。圖／高市都發局提供

公辦都更 社會住宅

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