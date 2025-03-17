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國際原物料價格不變 豐興鋼筋型鋼連2週開平盤

中央社／ 台北17日電

條鋼廠豐興今天公布最新盤價，鋼筋基價以及型鋼產品基價再開出平盤，國內廢鋼也開平盤。豐興表示，因國際原物料價格無變化，因此連2週開平盤。

豐興本週鋼筋每公噸新台幣1.85萬元，型鋼每公噸2.47萬元。國內廢鋼每公噸9500元。

本週國際原料行情方面，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每公噸持平為325美元，美國貨櫃廢鋼每公噸持平為320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.45美元上漲至每公噸103.95美元。

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