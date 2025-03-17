快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

麗寶樂園渡假區多元場地 一站全包搶攻企業家庭日商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麗寶樂園渡假區一站式滿足的渡假勝地，是各家企業舉辦企業日的最佳首選。業者提供
麗寶樂園渡假區一站式滿足的渡假勝地，是各家企業舉辦企業日的最佳首選。業者提供

根據觀光署最新公布2024年整年度主題遊樂園觀光人次排名，麗寶樂園渡假區以562萬觀光人潮，再度奪下全台最強樂園名號，占地200公頃的麗寶樂園渡假區，集結了水陸雙樂園、國際級賽車場、雙飯店、OUTLET、全台最大摩天輪，除了獲得一般遊客喜愛，更憑藉全包式旅遊的優勢，吸引上百間「全台前五百強」企業選擇在此舉辦企業家庭日，場地量能強大，每場次可舉辦超過15,000人的活動，讓麗寶樂園渡假區去年光是企業日遊客就高達20萬人，且持續成長中。

麗寶樂園渡假區舉辦企業日活動，業務團隊可以協助規劃客製化服務，在渡假區內住宿、會議、宴會、旅遊等多種項目；即日起至6月20日，麗寶樂園渡假區推出團體企業客專屬優惠，凡20人以上團客於三日前預約，每人玩樂園只要880元，再送天空之夢摩天輪搭乘券、50人以上團客於五日前預約，玩樂園就送麗寶福容BUFFET午餐，每人1,200元；住宿好優惠，麗寶福容大飯店雙人一泊二食優惠價每房5,800元+10%、賽車主題旅店雙人一泊一食玩樂園，每房3,800元+10%。優惠訊息可撥打麗寶樂園渡假區團體業務部專線04-2558-6108。

麗寶樂園的探索世界、馬拉灣水陸雙園區，共有30多項遊樂設施，提供包場舉辦團康活動多元活動空間選擇，例如樂園的兒童劇場可容納200人、世界劇場1,200人，麗寶休息站廣場可容納10,000人，適合舞台活動主場地；舉辦過知名音樂祭、熱氣球活動的東區落羽松大草原，可容納5萬人，連續多年舉辦跨年演唱會，容納10萬人以上的第二停車場，一旁還有全台最大摩天輪能播放企業指定燈光秀，讓家庭日規模更升級。

集結住宿與會議功能的麗寶福容大飯店共有272間房，適合舉辦會獎旅遊，挑高7米宴會廳，最高能席開130桌或是2,800人的會議空間，另有面積高達780坪的國際展覽中心，是中部唯一設立於飯店內的大型室內展覽場地，共可容納3,000人，場地挑高無樑柱，可舉辦新品發表會、工商展覽、賽事宴席、團康活動、藝文展演等；麗寶賽車主題飯店有230間房，緊鄰麗寶國際賽車場，有半數房間可從陽台觀賞賽道美景；麗寶國際賽車場的卡丁賽道、 G2大賽道則可包場舉辦團體活動，是較少有的體驗項目，讓賽車場近期成為許多公司家庭日新寵兒。

麗寶樂園表示從前期規劃到現場執行，提供符合企業需求的客製化「一條龍」服務。業者提供
麗寶樂園表示從前期規劃到現場執行，提供符合企業需求的客製化「一條龍」服務。業者提供
麗寶樂園渡假區吃住玩全包 每年湧入20萬企業日人潮。業者提供
麗寶樂園渡假區吃住玩全包 每年湧入20萬企業日人潮。業者提供

延伸閱讀

自由車環台賽／台北站率先揭開序幕 蔣萬安盼全民運動

圖輯／萬金石馬拉松女子組破賽道記錄 衣索比亞選手奪冠

氣爆第3周…台中新光三越第2賣場擴大 櫃姐call貴婦現場像包場

228連假中部天氣晴 麗寶樂園一開門就出現長長排隊人龍

相關新聞

麗寶樂園渡假區多元場地 一站全包搶攻企業家庭日商機

根據觀光署最新公布2024年整年度主題遊樂園觀光人次排名，麗寶樂園渡假區以562萬觀光人潮，再度奪下全台最強樂園名號，占...

真難貸！銀行核貸成數、鑑估值都縮水了 件數減四成

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心資料，第七波限貸令後，房貸從去年第三季4372件，第四季減至2784件，季減36%，授信...

長榮航空攜手澳門航空 共用班號聯營合作、提升台澳航線優勢

長榮航空（2618）將自2025年3月30日起，與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運之桃園、高雄往返...

泰山總座沈怡君：今年員工調薪5%、聚焦三大動能推升業績兩位數成長

泰山企業（1218）2024年繳出亮麗成績單後，泰山企業總經理沈怡君表示，配發現金股利外，2025年也同步啟動調薪，預計...

泰山歷經經營權變動後 泰山新總座：今年推近百新品，拚獲利續升

歷經經營權變動後，老牌食品廠泰山邁入75周年，泰山新任總經理沈怡君今日表示，在專注核心本業後，排除先前處分全家股權的業外...

園區宅風暴開始了？竹科、中科、高雄房價全下跌

永慶房屋發布最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，去年第4季，四大園區的中古屋房價指數與前季相比，除台南園區持平，其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。