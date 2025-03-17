麗寶樂園渡假區多元場地 一站全包搶攻企業家庭日商機

根據觀光署最新公布2024年整年度主題遊樂園觀光人次排名，麗寶樂園渡假區以562萬觀光人潮，再度奪下全台最強樂園名號，占地200公頃的麗寶樂園渡假區，集結了水陸雙樂園、國際級賽車場、雙飯店、OUTLET、全台最大摩天輪，除了獲得一般遊客喜愛，更憑藉全包式旅遊的優勢，吸引上百間「全台前五百強」企業選擇在此舉辦企業家庭日，場地量能強大，每場次可舉辦超過15,000人的活動，讓麗寶樂園渡假區去年光是企業日遊客就高達20萬人，且持續成長中。

麗寶樂園渡假區舉辦企業日活動，業務團隊可以協助規劃客製化服務，在渡假區內住宿、會議、宴會、旅遊等多種項目；即日起至6月20日，麗寶樂園渡假區推出團體企業客專屬優惠，凡20人以上團客於三日前預約，每人玩樂園只要880元，再送天空之夢摩天輪搭乘券、50人以上團客於五日前預約，玩樂園就送麗寶福容BUFFET午餐，每人1,200元；住宿好優惠，麗寶福容大飯店雙人一泊二食優惠價每房5,800元+10%、賽車主題旅店雙人一泊一食玩樂園，每房3,800元+10%。優惠訊息可撥打麗寶樂園渡假區團體業務部專線04-2558-6108。

麗寶樂園的探索世界、馬拉灣水陸雙園區，共有30多項遊樂設施，提供包場舉辦團康活動多元活動空間選擇，例如樂園的兒童劇場可容納200人、世界劇場1,200人，麗寶休息站廣場可容納10,000人，適合舞台活動主場地；舉辦過知名音樂祭、熱氣球活動的東區落羽松大草原，可容納5萬人，連續多年舉辦跨年演唱會，容納10萬人以上的第二停車場，一旁還有全台最大摩天輪能播放企業指定燈光秀，讓家庭日規模更升級。