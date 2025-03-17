長榮航空攜手澳門航空 共用班號聯營合作、提升台澳航線優勢

長榮航空（2618）將自2025年3月30日起，與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運之桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運之桃園、台中、高雄往返澳門航線，本次合作將大幅提升台澳航班選擇彈性，還能讓旅客更輕鬆銜接澳門航空往中國大陸境內的其他航點。

長榮航空首席副總經理廖至維表示，「深知旅客對於航班選擇和便捷性的需求不斷增加，與澳門航空的共用班號聯營合作，不僅是兩家航空公司在營運層面的合作，更是我們對旅客承諾的具體實踐。透過這次合作，旅客能更輕鬆往返兩地，除增加來往港澳珠圳間的彈性，亦可提升銜接中國境內航點的便利性」。

澳門航空副總經理張允指出，非常高興與長榮航空達成代碼共享合作。這不僅會豐富澳門航空的服務產品，還能為旅客往來澳門提供更多的選擇和方便。隨著市場需求的逐漸回升，這一合作無疑將為兩家航空公司帶來更大的市場機遇，並進一步提升澳門機場對外的通達性。

目前，長榮航空每周營運桃園、高雄往返澳門達21班，而澳門航空每周約42班往返桃園、台中、高雄與澳門，透過此次共用班號合作，雙方提供市場上超過七成的台澳航班，滿足旅客往返香港、澳門、珠海、深圳等粵港澳大灣區的需求，打造更完善的區域航網。未來雙方也將持續深化合作，提供更全面的服務。

長榮航空自2013年起加入星空聯盟，除致力耕耘聯盟夥伴關係，亦積極拓展與區域航空公司之策略合作，透過多元化的合作模式構築航網，提供旅客更彈性的航班選擇與更順暢的轉機服務，成為旅客出差及出遊的首選。