泰山總座沈怡君：今年員工調薪5%、聚焦三大動能推升業績兩位數成長

泰山企業（1218）2024年繳出亮麗成績單後，泰山企業總經理沈怡君表示，配發現金股利外，2025年也同步啟動調薪，預計基層員工調薪5%，今年迎75周年，品牌翻轉迎來新氣象，未來將聚焦三大動能消費食品、食糧事業、國際布局，朝著營收、獲利雙位數成長。

沈怡君表示，2024年新任經營團隊接手後，積極延攬各界專業人才，調整營運方向，專注於本業核心業務的發展，同時進行核心品類的檢視。在各項專業人才加入後，強化內部管理，從採購面、生產面、系統面持續優化流程提升管理效能，搭配各領域資源整合，進而充分發揮成本優勢，透過提高產品核心品類的競爭力，使泰山迎來豐收，繳出亮眼成績單。

泰山2024年度財報，全年營收達106.82億元成績亮眼，回歸核心本業營運，全年稅後純益達7.42億元，每股盈餘（EPS）1.53元，排除業外因素後創下近10年最高的獲利表現，展現企業穩健經營成果。為回饋股東及全體同仁，決議發放現金股利1.35元，同步啟動調薪計劃，推動企業穩步邁向精彩未來。

2025年邁入品牌75周年，在新任總經理沈怡君的帶領下，專業經營團隊將於新年度持續專注本業，聚焦「消費食品事業」、「食糧事業」、「國際事業」三大領域，將大幅增大研發投資，提升核心品類的競爭力。持續強化組織能力，為企業整體挹注強勁動能，再創營運佳績。

沈怡君表示員工是企業最根本的資產。對外宣布配發現金股利的同時，也立即啟動調薪計劃，展現對內部團隊的重視。公司持續貫徹組織文化，致力使基層到高階主管都能在一致的企業核心理念中勇於「當責」，鼓勵同仁持續追求創新。

2025年適逢泰山企業75周年，沈怡君進一步指出，泰山是食品業，持續提供消費者好的產品是企業的本質。全年將推出多樣化新品，全力拓展版圖並強化競爭力。

「消費食品」事業群將持續研發創新，統整市場趨勢及消費者習慣觀察，以「自然、真實」為品牌核心理念，從油品、水品、點心、果茶、仙草等五大重點核心品類持續優化，並結合獨家研發技術，推出真材實料，美味好吃的創意新品。

「食糧事業」方面，泰山企業將深化商用市場的布局。深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料的供應整合到物流供應體系的精進進行全方位的整合。

「國際事業」方面，也包含了泰山漳州，更是瞄準了全球華人餐飲需求，推動旗下產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷布建甚至於國際品牌的代工。讓品牌力與生產力並行，進一步強化國際布局。

沈怡君再次強調，上述三大成長動能的提升布局，需要持續提升研發實力、強化組織力，以因應快速變動的市場。立足於泰山75年品牌價值的基礎上，面對2025年的挑戰，泰山是興奮的。大家已經摩拳擦掌地動起來，以架構具有競爭力的團隊。在三大事業體中，未來泰山可以發展的領域還很大很廣。