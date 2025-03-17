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泰山歷經經營權變動後 泰山新總座：今年推近百新品，拚獲利續升

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山總經理沈怡君表示將專注核心本業，也啟動員工調薪方案，平均調整幅度達5%，今年更要力拚獲利持續提升。記者林海／攝影
泰山總經理沈怡君表示將專注核心本業，也啟動員工調薪方案，平均調整幅度達5%，今年更要力拚獲利持續提升。記者林海／攝影

歷經經營權變動後，老牌食品廠泰山邁入75周年，泰山新任總經理沈怡君今日表示，在專注核心本業後，排除先前處分全家股權的業外因素，去年營運表現包括獲利、股利配發都創歷史新高，也啟動員工調薪方案，平均調整幅度達5%，今年更要力拚獲利持續提升。

泰山去年營收106.82億元，稅後淨利7.42億元，每股純益1.53元，更將配發1.35元的現金股利。

沈怡君表示，在新任經營團隊接手後，積極延攬各界專業人才，調整營運方向，專注於本業核心業務的發展，同時進行核心品類的檢視，在各項專業人才加入後，強化內部管理，從採購面、生產面、系統面持續優化流程提升管理效能，搭配各領域資源整合，進而充分發揮成本優勢，透過提高產品核心品類的競爭力，使泰山迎來豐收，繳出亮眼成績單。

沈怡君也說，員工是企業最根本的資產，因此也立即啟動調薪計畫，展現對內部團隊的重視，「公司持續貫徹組織文化，致力使基層到高階主管都能在一致的企業核心理念中勇於『當責』，鼓勵同仁持續追求創新。」

沈怡君也透露，今年在消費食品事業包含油品、點心與茶類等，共將有近百支新產品，以滿足不同消費族群的需要，也改變消費者對於泰山長年不變的印象。

對於海外營運，除了強化北美、加拿大的零售通路行銷布建甚至於國際品牌的代工，原有的泰山漳州廠去年也表現亮眼，營收與獲利都是雙位數成長，並積極走出大陸華南市場，從福建跨足浙江、廣東等。

至於前經營團隊購買街口支付，沈怡君表示，新任經營團隊沒有承認這筆交易，因此沒有認列獲利或虧損，但訴訟則依照進度進行，不便透露太多，有新進度會立即對外說明。

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